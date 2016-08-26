A Milli Futbol Takımı'nın 31 Ağustos'ta Antalya'da Rusya ile oynayacağı hazırlık maçıyla, 2018 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde 5 Eylül'de deplasmanda Hırvatistan'la yapacağı I Grubu ilk karşılaşmasının aday kadrosu açıklandı.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim'in, 2016 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda (EURO 2016) yer alan bazı önemli isimleri aday kadroya çağırmaması dikkati çekti.

Milli takım kaptanı Barcelonalı Arda Turan başta olmak üzere, EURO 2016'da yer alan 7 futbolcu Rusya ve Hırvatistan maçları için aday kadroya dahil edilmedi. Fatih Terim, Arda'nın yanı sıra Gökhan Gönül, Selçuk İnan, Semih Kaya, Hakan Balta, Caner Erkin ve Burak Yılmaz'ı aday kadroya çağırmadı.

11 farklı isim

Terim, EURO 2016 kadrosuna göre 11 farklı futbolcuyu milli takıma davet etti.

Fatih Terim, aday kadroya Ahmet Oğuz, Çağlar Söyüncü, Kaan Ayhan, İrfan Can Kahveci, Okay Yokuşlu, Salih Uçan, Cengiz Ünder, Enes Ünal gibi 23 yaş ve altı futbolcuları A Milli Takım kadrosuna aldı. Bu isimlerin yanı sıra EURO 2016'da olmayan Serdar Aziz, Hasan Ali Kaldırım ve Gökhan Töre de tekrar kendilerine kadroda yer buldu.

Türkiye Futbol Direktörü Terim, aday kadroya en fazla futbolcuyu 7 kişiyle Fenerbahçe'den çağırdı. Beşiktaş'tan 3, Trabzonspor'dan 2 futbolcuyu kadroya dahil eden Terim, Galatasaray'dan ise sadece bir futbolcuya davet gönderdi.

Aday kadroda Spor Toto Süper Lig'de mücadele eden takımlardan Gençlerbirliği'nden 3, Medipol Başakşehir'den 2, Bursaspor'dan ise bir futbolcu yer aldı.

Türkiye dışından ise 8 futbolcuya davet gitti. Borussia Dortmund'dan 2, Freiburg, Mainz 05, Schalke 04, Bayer Leverkusen, Twente ve West Ham United'dan birer futbolcu milli takıma çağrıldı.

Fatih Terim, 3 futbolcuyu ise ilk kez A Milli Takım'ın aday kadrosuna aldı. Gençlerbirliği'nden Ahmet Oğuz ve İrfan Can Kahveci ile Medipol Başakşehir'in 19 yaşındaki futbolcusu Cengiz Ünder, ilk kez A Milli Futbol Takımı'nın kampında yer alacak.

Aday kadro

Türkiye Futbol Direktörü Terim'in açıkladığı 27 kişilik aday kadroda şu futbolcular bulunuyor:

Kaleciler: Harun Tekin (Bursaspor), Onur Recep Kıvrak (Trabzonspor), Volkan Babacan (Medipol Başakşehir)

Defans: Ahmet Oğuz, Ahmet Yılmaz Çalık (Gençlerbirliği), Şener Özbayraklı, Hasan Ali Kaldırım, İsmail Köybaşı (Fenerbahçe), Çağlar Söyüncü (Freiburg), Kaan Ayhan (Schalke 04), Serdar Aziz (Galatasaray)

Orta saha: Hakan Çalhanoğlu (Bayer Leverkusen), Emre Mor, Nuri Şahin (Borussia Dartmund), İrfan Can Kahveci (Gençlerbirliği), Mehmet Topal, Salih Uçan, Ozan Tufan, Volkan Şen (Fenerbahçe), Oğuzhan Özyakup, Olcay Şahan (Beşiktaş), Okay Yokuşlu (Trabzonspor), Gökhan Töre (West Ham United), Cengiz Ünder (Medipol Başakşehir)