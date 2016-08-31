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ABD Açık'ta ikinci tura çıkan isimler belli oldu

12 Eylül'e kadar devam edecek turnuvada, ikinci gün maçları tamamlandı
ABD Açık'ta ikinci tura çıkan isimler belli oldu
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ABD'nin New York kentinde düzenlenen ABD Açık'ın ikinci gününde, tek erkeklerde Murray ve Wawrinka, tek kadınlarda ise Serena Williams ve Radwanska gibi favori tenisçiler ikinci tura çıktı.

Tek erkeklerde 2 numaralı seribaşı Büyük Britanyalı, son olimpiyat şampiyonu Andy Murray, Çek rakibi Lukas Rosol'u 6-3, 6-2 ve 6-2'lik setlerle zorlanmadan 3-0 mağlup etti.

Turnuvanın 3 numaralı seribaşı İsviçreli Stanislas Wawrinka ise İspanyol Fernando Verdasco'yu 7-6, 6-4 ve 6-4 sona eren setlerle 3-0 yenerek ikinci tura yükseldi. Altı numaralı seribaşı Japon Kei Nishikori ise Alman Benjamin Becker'i 3-1'le geçerek üst tura adını yazdırdı. 

Kadınlarda dünya 1 numarası ABD'li Serena Williams ve 4 numaralı seribaşı Polonyalı Agnieszka Radwanska, ikinci tura yükselen favori tenisçiler oldu.

Serena Williams, 6-3'lük iki setin ardından Rus Ekaterina Makarova'yı 2-0 yenerek tur atladı. Radwanska ise ABD'li Jessica Pegula'yı 6-1'lik setlerle 2-0 mağlup ederek üst tura yükseldi.

Kaynak: Haber Kaynağı
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