28 Ağustos 2016 Pazar
Dünya E-GazeteOnline Abone Olun
'Her şeye rağmen yeni bir hikâye oluşturabiliriz''Her şeye rağmen yeni bir hikâye oluşturabiliriz'
  • Altın
    125,491    0.60%
  • Euro
    3,3074    -0.12%
  • Dolar
    2,9440    0.25%
  • BIST
    77.120    0.43%

Adanaspor Süper Lig'deki ilk puanını aldı

Spor Toto Süper Lig'in ikinci haftasındaki Kasımpaşa-Adanaspor karşılaşması 1-1 tamamlandı.
Adanaspor Süper Lig'deki ilk puanını aldı
»

Spor Toto Süper Lig'in ikinci haftasındaki Kasımpaşa-Adanaspor karşılaşması 1-1 tamamlandı.

7. dakikada ceza sahasının sağından kullanılan serbest vuruşta topun başına Tunay Torun geçti. Tunay'ın ortasında kale sahasının solunda Koita'nın kafa vuruşunda meşin yuvarlak üstten auta gitti.

10. dakikada ceza sahasının sol çaprazından Koita'nın kullandığı serbest vuruşta, top kaleci Karacic'den sekti. Seken topu takip eden Titi'nin vuruşunda meşin yuvarlak direkten döndü. Pozisyonun devamında Adem Büyük'ün sol çaprazdan vuruşunda kaleci Karacic topu uzaklaştırmayı başardı.

18. dakikada Kasımpaşa golu buldu. Sol kanattan hareketlenen Veigneau'nun ortasında ceza sahası içerisinde topla buluşan Adem Büyük'ün gelişine vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Karacic'ten döndü. Seken topu iyi takip eden Shala'nın, kayarak yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-0

24. dakikada Digao'nun vuruşunda top kaleci Eray Birniçan'dan döndü. Seken topu takip eden Roni'nin şutunda savunmaya çarpan meşin yuvarlak kornere gitti.

26. dakikada atılan uzun topla sol kanatta buluşan Gueye, meşin yuvarlağı ceza sahası sol çaprazına kadar taşıdı. Gueye'nin, Titi'yi geçerek sol çaprazdan yaptığı vuruşta top üstten auta çıktı.

Kasımpaşa, ilk yarıyı 1-0 önde kapattı.

İkinci yarı

66. dakikada Adanaspor beraberlik golünü buldu. Sağ taraftan Gueye'nin kullandığı köşe vuruşunda kale sahası önünde seken topu arka direkte boş pozisyondaki Diniz ağlara gönderdi: 1-1

84. dakikada ceza sahası yayı önünde topla buluşan Gueye'nin vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Eray Birniçan'da kaldı.

Karşılaşma 1-1 berabere tamamlandı.

Sözeri: "Bugün kazanmak önemliydi, bunu başardığımız için mutluyuz"

Adana Demirspor'un teknik direktörü Erkan Sözeri, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, bugün çok zor bir maç oynadıklarını söyledi.

Sezonu geç açmaları ve lisans problemi yaşamalarının motivasyonlarını azalttığını belirten Sözeri, havanın da çok sıcak olmasından olumsuz etkilendiklerini ifade etti.

Oyuna iyi başladıklarını anlatan Sözeri, şunları kaydetti:

"Golü bulduktan sonra oyun felsefemiz biraz bozuldu. Bu maçı kazanmak çok önemliydi, iyi futbol zaten beklemiyordum. Oyuncularım bugün kalbiyle oynadı, tebrik ediyorum. Karşımızda gerçekten bizden daha hazır bir takım vardı. Seyircimizden yoksun oynadık, o da bir handikaptı. Galibiyeti onlara hediye ediyoruz. Bugün kazanmak önemliydi, bunu başardığımız için mutluyuz. Milli maç arasında fizik kalitemizi arttırmak istiyoruz. Bu takım fizik kalitesini 7-8'inci haftada oturtacak."

Denizlispor cephesi

Denizlispor Teknik Direktörü Selahattin Dervent, alışık olmadıkları iklim şartlarında maçın oynandığını dile getirdi.

Karşılaşmanın ikinci yarısında daha iyi futbol oynadıklarını aktaran Dervent, şöyle konuştu:

"İkinci yarıda gerçekten üstün olduğumuzu düşünüyorum. Maçta 3 tane net gol pozisyonumuz vardı ancak 90 dakika sonunda mağlup olduk. İki tane yüzde yüz penaltımız verilmedi. Bu pozisyonlara tekrar tekrar bakılması lazım. Adil bir maç olsaydı, hak ettiğimiz penaltılar verilseydi biz yine mağlup olsaydık, şimdi olduğu gibi rakibi tebrik edecektim. Penaltıların verilmemesi sebebiyle üzüntümü belirtiyorum. Adana Demirspor'u da aldığı galibiyetten dolayı tebrik ediyorum."

Kaynak: Haber Kaynağı
Etiketler: , , , ,
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
  • 'Üç Büyükler'in zararı azaldı27 Ağustos 2016 Cumartesi 11:40
  • Konyaspor-Beşiktaş karşılaşmasında galip çıkmadı26 Ağustos 2016 Cuma 23:49
  • A Milli Takım aday kadrosu açıklandı26 Ağustos 2016 Cuma 20:37
  • 3 büyüklerden teröre lanet26 Ağustos 2016 Cuma 15:01
  • Fenerbahçe, Konyaspor ve Osmanlıspor'un rakipleri belli oldu26 Ağustos 2016 Cuma 14:43
  • İşte UEFA Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe'nin zorlu rakipleri26 Ağustos 2016 Cuma 14:40
  • Eski futbolcuların mal varlıklarına el konuldu26 Ağustos 2016 Cuma 12:20
  • Darüşşafaka Doğuş, Semih Erden'in sözleşmesini uzattı26 Ağustos 2016 Cuma 12:18
  • Abdoulaye Diallo, Çaykur Rizespor'da26 Ağustos 2016 Cuma 12:12
  • Osmanlıspor'un bileği bükülmüyor26 Ağustos 2016 Cuma 10:48

    • ÇOK OKUNANLAR

    SON DAKİKA HABERLER

    FOTO GALERİ

    12345678
    ÖZEL DOSYALAR

    VİDEO GALERİ

    12345678

    ÜYE İŞLEMLERİ

    Copyright 2012 DÜNYA OnlineBurada yer alan yazılı ve görsel içerik, izinsiz olarak,
    kısmen ya da tamamen kopyalanamaz başka yerde kullanılamaz.
    Haber Portalı Yazılımı ve Teknik Destek: CM Bilişim
    BIST Çekince İbaresi BIST isim ve logosu "koruma marka belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri FOREKS tarafından sağlanmaktadır. Sayfamızdaki finansal veriler en az 15 dakika gecikmelidir.