Spor Toto Süper Lig'in ikinci haftasındaki Kasımpaşa-Adanaspor karşılaşması 1-1 tamamlandı.

7. dakikada ceza sahasının sağından kullanılan serbest vuruşta topun başına Tunay Torun geçti. Tunay'ın ortasında kale sahasının solunda Koita'nın kafa vuruşunda meşin yuvarlak üstten auta gitti.

10. dakikada ceza sahasının sol çaprazından Koita'nın kullandığı serbest vuruşta, top kaleci Karacic'den sekti. Seken topu takip eden Titi'nin vuruşunda meşin yuvarlak direkten döndü. Pozisyonun devamında Adem Büyük'ün sol çaprazdan vuruşunda kaleci Karacic topu uzaklaştırmayı başardı.

18. dakikada Kasımpaşa golu buldu. Sol kanattan hareketlenen Veigneau'nun ortasında ceza sahası içerisinde topla buluşan Adem Büyük'ün gelişine vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Karacic'ten döndü. Seken topu iyi takip eden Shala'nın, kayarak yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-0

24. dakikada Digao'nun vuruşunda top kaleci Eray Birniçan'dan döndü. Seken topu takip eden Roni'nin şutunda savunmaya çarpan meşin yuvarlak kornere gitti.

26. dakikada atılan uzun topla sol kanatta buluşan Gueye, meşin yuvarlağı ceza sahası sol çaprazına kadar taşıdı. Gueye'nin, Titi'yi geçerek sol çaprazdan yaptığı vuruşta top üstten auta çıktı.

Kasımpaşa, ilk yarıyı 1-0 önde kapattı.

İkinci yarı

66. dakikada Adanaspor beraberlik golünü buldu. Sağ taraftan Gueye'nin kullandığı köşe vuruşunda kale sahası önünde seken topu arka direkte boş pozisyondaki Diniz ağlara gönderdi: 1-1

84. dakikada ceza sahası yayı önünde topla buluşan Gueye'nin vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Eray Birniçan'da kaldı.

Karşılaşma 1-1 berabere tamamlandı.

Sözeri: "Bugün kazanmak önemliydi, bunu başardığımız için mutluyuz"

Adana Demirspor'un teknik direktörü Erkan Sözeri, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, bugün çok zor bir maç oynadıklarını söyledi.

Sezonu geç açmaları ve lisans problemi yaşamalarının motivasyonlarını azalttığını belirten Sözeri, havanın da çok sıcak olmasından olumsuz etkilendiklerini ifade etti.

Oyuna iyi başladıklarını anlatan Sözeri, şunları kaydetti:

"Golü bulduktan sonra oyun felsefemiz biraz bozuldu. Bu maçı kazanmak çok önemliydi, iyi futbol zaten beklemiyordum. Oyuncularım bugün kalbiyle oynadı, tebrik ediyorum. Karşımızda gerçekten bizden daha hazır bir takım vardı. Seyircimizden yoksun oynadık, o da bir handikaptı. Galibiyeti onlara hediye ediyoruz. Bugün kazanmak önemliydi, bunu başardığımız için mutluyuz. Milli maç arasında fizik kalitemizi arttırmak istiyoruz. Bu takım fizik kalitesini 7-8'inci haftada oturtacak."

Denizlispor cephesi

Denizlispor Teknik Direktörü Selahattin Dervent, alışık olmadıkları iklim şartlarında maçın oynandığını dile getirdi.

Karşılaşmanın ikinci yarısında daha iyi futbol oynadıklarını aktaran Dervent, şöyle konuştu:

"İkinci yarıda gerçekten üstün olduğumuzu düşünüyorum. Maçta 3 tane net gol pozisyonumuz vardı ancak 90 dakika sonunda mağlup olduk. İki tane yüzde yüz penaltımız verilmedi. Bu pozisyonlara tekrar tekrar bakılması lazım. Adil bir maç olsaydı, hak ettiğimiz penaltılar verilseydi biz yine mağlup olsaydık, şimdi olduğu gibi rakibi tebrik edecektim. Penaltıların verilmemesi sebebiyle üzüntümü belirtiyorum. Adana Demirspor'u da aldığı galibiyetten dolayı tebrik ediyorum."