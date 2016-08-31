31 Ağustos 2016 Çarşamba
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Beşiktaş, Gökhan ve Atınç'ı borsaya bildirdi

Siyah-beyazlılar, futbolcular Gökhan İnler ve Atınç Nukan'ın transferi için görüşmelere başlandığını açıkladı
Beşiktaş, Gökhan ve Atınç'ı borsaya bildirdi
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Beşiktaş, futbolcular Gökhan İnler ve Atınç Nukan'ın transferi için görüşmelere başlandığını açıkladı.

Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret AŞ'den Borsa İstanbul'a yapılan ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda da yer alan açıklamada, Gökhan İnler'in transferi konusunda kulübü Leicester City ve oyuncu ile görüşmelere başlandığı bildirildi. 

Siyah-beyazlıların, geçen sezonun başında Alman ekibi Leipzig'e sattığı eski futbolcusu Atınç Nukan'ın transferi için de kulübü ve oyuncuyla görüşmelere başlandığı belirtildi. 

Kariyerinde Udinese ve Napoli formalarını da giyen 32 yaşındaki Gökhan İnler orta sahada görev alırken, Beşiktaş'tan 5 milyon avroya Leipzig'e transfer olan 23 yaşındaki Atınç Nukan ise savunmada forma giyiyor.

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