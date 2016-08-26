Yeşil-siyahlı kulüpten yapılan açıklamada, 30 yaşındaki milli basketbolcuyla sözleşmenin 1 sene daha uzatıldığı bildirildi.

İmza töreninde açıklamalarda bulunan Semih Erden, bir sezon daha takımda kaldığı için mutlu olduğunu belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Takım olarak, geçen sezon başladığımız yükselişi bu sezon da sürdürmek istiyoruz. Kadromuz bu yıl daha da güçlendi. Yeni antrenörümüz David Blatt ile birlikte bu sezon sonunda hedeflediğimiz başarıları elde edeceğimize inanıyoruz."

Daha önce sırasıyla Partizan, Boston Celtics, Cleveland Cavaliers, Beşiktaş Milangaz ve Anadolu Efes takımlarında forma giyen 2,13 metre boyundaki Semih Erden, Fenerbahçe Ülker'de de görev yapmıştı.