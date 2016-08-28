28 Ağustos 2016 Pazar
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Enes'li Twente tutulmuyor

Enes Ünal'ın forma giydiği FC Twente, Hollanda liginin 4. hafta maçında evinde ağırladığı Sparta Rotterdam'ı 3-1 mağlup etti
Enes'li Twente tutulmuyor
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Geçen hafta deplasmanda FC Groningen'i 4-3 yenmeyi başaran FC Twente, dün akşam sahasında karşılaştığı Sparta Rotterdam'ı da 3-1 yenerek, ligde 5. sıraya yükseldi.

FC Groningen karşısında takımı FC Twente adına 3 gol atmayı başaran Enes Ünal, FC Twente ile Sparta Rotterdam arasında oynanan maçta ilk 11'de sahaya çıktı. Takım kadroları stattan anons edilirken sıra Enes Ünal'a geldiğinde, tribünlerden adeta alkış sesleri koptu.

Maçta ev sahibi ekip rakibi karşısında üstün bir oyun sergilerken, FC Twente'nin 10 numarası Hakim Ziyech'in ile Enes Ünal'ın kısa zamanda oldukça uyumlu bir ikili olduğu gözlendi

"Alkışlanmak güzel"

Premier Lig ekiplerinden Manchester City'den kiralanan ve kısa sürede Twente taraftarını kendisine hayran bırakan Enes Ünal, Sparta Rotterdam maçının ardından,DHA'ya açıklamalarda bulundu. Öncelikle Manchester City ile anlaşması gereği kameralara konuşmasının yasak olduğunu belirten genç yıldız gerçekleştirdiği kısa sohbette Faslı takım arkadaşı Hakim Ziyech'i ile ilgili olarak "Hakim Ziyech ile iyi bir iki olduk, iyi anlaşıyoruz"dedi.

FC Twente taraftarının kendisine verdiği destekten dolayı çok memnun ve sevinçli olduğunu dile getiren Enes Ünal, "Alkışlanmak güzel bir duygu"diye konuştu.

Yeniden A Milli Takım kadrosuna çağrılmasıyla ilgili olarak ta basarili oyuncu, "Milli takım davetine çok sevindim" şeklinde konuştu.

Hakim Ziyech Ajax'a yakın

Öte yandan Fenerbahçe'nin aralarında olduğu çok sayıda ki kulübün transfer gündeminde olduğu söylenen ve dün akşamda takımı FC Twente adına iki gol atarak hırslı olduğu da gözlenen Hakim Ziyech'in, takımdan ayrılmasının an meselesi olduğu belirtiliyor.

FC Twente Kulübü'nün yetkilileri konuyla ilgili her hangi bir açıklama yapmazken, Faslı yıldız oyuncuyla habercilerin konuşmasına da izin verilmediği gözlendi. Kulüp çevresinde, diğer bir Hollanda ekibi olan Ajax Kulübü'nün Hakim Ziyech'eye talip olduğu ve bu oyuncununda adı geçen diğer kulüplerden çok Ajax'a daha yakın olduğu dillendiriliyor.

Kaynak: Haber Kaynağı
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