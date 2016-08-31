31 Ağustos 2016 Çarşamba
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Ergin Ataman milli takımdan istifa etti

Basketbol Milli Takım Coach'u Ergin Ataman görevini bıraktı. Federasyon haberi doğruladı.
Ergin Ataman milli takımdan istifa etti
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Milli Takımlar Menajeri Barbaros Akkaş, "Sayın Başkan Harun Erdenay kendisine, ya Milli Takım, ya da Galatasaray demişti. Kendisinin iki takımı birden çalıştırma önerisi kabul görmemişti. Zaten Ergin hocanın sözleşmesi bitti. Galatasaray'ı tercih ettiğine göre Milli Takım şimdi yeni bir hoca arayışına girecek" dedi.

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