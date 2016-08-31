Milli Takımlar Menajeri Barbaros Akkaş, "Sayın Başkan Harun Erdenay kendisine, ya Milli Takım, ya da Galatasaray demişti. Kendisinin iki takımı birden çalıştırma önerisi kabul görmemişti. Zaten Ergin hocanın sözleşmesi bitti. Galatasaray'ı tercih ettiğine göre Milli Takım şimdi yeni bir hoca arayışına girecek" dedi.