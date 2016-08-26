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Eski futbolcuların mal varlıklarına el konuldu

FETÖ kapsamında haklarında gözaltı kararı çıkarılan eski Galatasaraylı futbolcular Arif Erdem, Uğur Tütüneker ve İsmail Demiriz'in mal varlıklarına el konulması kararı alındı
Eski futbolcuların mal varlıklarına el konuldu
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Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) "futbol yapılanmasına" yönelik soruşturma kapsamında haklarında gözaltı kararı çıkarılan Galatasaraylı eski futbolcular Arif Erdem, Uğur Tütüneker ve İsmail Demiriz'in mal varlıklarına el konulması kararı alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu savcılarından Mehmet Şenay Baygın tarafından FETÖ/PDY'nin futbol yapılanmasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında haklarında, "Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması(FETÖ/PDY) üyeliği" suçundan gözaltı kararı çıkarılan şüpheliler Erdem, Tütüneker ve Demiriz ile ilgili yeni gelişme yaşandı. 

Savcı Baygın, nöbetçi İstanbul Sulh Ceza Hakimliğine başvurarak Ceza Muhakemesi Kanunu'nun (CMK) 128. maddesi kapsamında bu şüphelilerin mal varlıklarına el konulmasını talep etti. Talebi değerlendiren hakimlik, Büyükçekmece'deki evinde gözaltına alınan İsmail Demiriz ile yurt dışında oldukları tespit edilen Arif Erdem ve Uğur Tütüneker'in mal varlıklarına el konulmasına karar verdi. 

Kuvvetli suç şüphesi bulunması gerekçesiyle alınan karara göre, şüphelilerin taşınmazları, banka hesapları, araçları, varsa şirketlerdeki ortaklık paylarıyla kiralık kasa mevcutlarına el konulacak.

Soruşturma çerçevesinde eski üç futbolcu hakkında 24 Ağustos'ta da "FETÖ üyesi oldukları" gerekçesiyle gözaltı kararı alınmış, İsmail Demiriz Büyükçekmece'deki evinde gözaltına alınırken, Tütüneker ile Erdem'in yurt dışına çıkış yaptıkları tespit edilmişti. Savcılık talimatıyla şüphelilerin İstanbul'daki evlerinde de arama yapılmıştı.

Aynı soruşturma kapsamında eski milletvekili ve eski Galatasaraylı futbolcu Hakan Şükür hakkında da 16 Ağustos'ta yakalama kararı çıkarılmıştı.

Kaynak: Haber Kaynağı
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