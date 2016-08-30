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Fatih Terim'le 127. milli maç

Türkiye Futbol Direktörü Terim, Rusya ile yarın oynanacak özel maçta ay-yıldızlı ekibin başında 127. kez sahaya çıkacak
Fatih Terim'le 127. milli maç
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Özel maçta yarın Antalya'da Rusya ile karşılaşacak A Milli Takım, teknik direktör Fatih Terim yönetiminde 127. müsabakasına çıkacak.

A Milli Futbol Takımı'nda teknik direktörlüğün yanı sıra yeni dönemde Türkiye Futbol Direktörü sıfatıyla görev yapan Terim, ay-yıldızlı ekipte, bir maçlık ilk deneyimi hariç, üçüncü kez görev yapıyor.

Milliler, Fatih Terim yönetiminde oynadığı 126 maçta biri hükmen olmak üzere 66 galibiyet aldı.

Ay-yıldızlı ekip, Terim'in saha kenarında yönettiği 64'ü özel, 62'si resmi maçlarda 29 kez berabere kaldı, 31 kez de mağlup oldu.

Terim yönetiminde, 3'ü Yunanistan karşısındaki hükmen galibiyetten doğan 191 gol atan milliler, kalesinde ise 132 gol gördü. 

 

Üçüncü dönemindeki maçlar

 

Ay-yıldızlı ekip, Fatih Terim'in üçüncü döneminde oynadığı 34 maçın biri hükmen olmak üzere 23'ünü kazandı, 8'ini yitirdi, 3'ünde de berabere kaldı.

Milliler, 17'si resmi, 17'si özel bu maçlarda, 3'ü hükmen galibiyetten doğan 55 gol atıp, 31 gol yedi. 

Türk Milli Takımı, söz konusu dönemde sadece 5 maçta gol yollarında suskun kalırken, 14 maçta ise kalesini gole kapatmayı başardı.

Türkiye'nin, Terim'in üçüncü döneminde yaptığı maçların sonuçları şöyle:

Tarih   Yer   Organizasyon   Rakip   Sonuç   
06.09.2013   Kayseri   Dünya Kupası Elemeleri    Andorra    5 - 0   
10.09.2013   Bükreş   Dünya Kupası Elemeleri   Romanya   2 - 0   
11.10.2013   Tallinn   Dünya Kupası Elemeleri   Estonya   2 - 0   
15.10.2013    İstanbul   Dünya Kupası Elemeleri   Hollanda    0 - 2   
15.11.2013   Adana   Özel   Kuzey İrlanda   1 - 0   
19.11.2013   Mersin   Özel   Belarus   2 - 1   
05.03.2014   Ankara   Özel   İsveç   2 - 1   
25.05.2014   Dublin   Özel   İrlanda   2 - 1   
29.05.2014   Washington   Özel   Honduras   2 - 0   
01.06.2014   New Jersey   Özel   ABD   1 - 2   
03.09.2014   Odense   Özel   Danimarka   2 - 1   
09.09.2014   Reykjavik   Avrupa Şam. Elemeleri   İzlanda   0 - 3   
10.10.2014   İstanbul   Avrupa Şam. Elemeleri   Çek Cumhuriyeti   1 - 2   
13.10.2014   Riga   Avrupa Şam. Elemeleri   Letonya   1 - 1   
12.11.2014   İstanbul   Özel   Brezilya   0 - 4   
16.11.2014   İstanbul   Avrupa Şam. Elemeleri   Kazakistan   3 - 1   
28.03.2015   Amsterdam   Avrupa Şam. Elemeleri   Hollanda   1 - 1   
31.03.2015   Lüksemburg   Özel   Lüksemburg   2 - 1   
08.06.2015   İstanbul   Özel   Bulgaristan   4 - 0   
12.06.2015   Almatı   Avrupa Şam. Elemeleri   Kazakistan   1 - 0   
03.09.2015   Konya   Avrupa Şam. Elemeleri   Letonya   1 - 1   
06.09.2015   Konya   Avrupa Şam. Elemeleri   Hollanda   3 - 0   
10.10.2015   Prag   Avrupa Şam. Elemeleri   Çek Cumhuriyeti   2 - 0   
13.10.2015   Konya   Avrupa Şam. Elemeleri   İzlanda   1 - 0   
13.11.2015   Doha   Özel   Katar   2 - 1   
17.11.2015   İstanbul   Özel   Yunanistan   3 - 0 (Hükmen)   
24.03.2016   Antalya    Özel   İsveç   2 - 1   
29.03.2016   Viyana   Özel   Avusturya    2 - 1    
22.05.2016    Manchester    Özel    İngiltere    1 - 2    
29.05.2016    Antalya    Özel   Karadağ    1 - 0   
05.06.2016    Ljubljana    Özel   Slovenya    1 - 0   
12.06.2016   Paris   Avrupa Şam. Finalleri    Hırvatistan    0 - 1   
17.06.2016    Nice    Avrupa Şam. Finalleri    İspanya    0 - 3   
21.06.2016    Lens    Avrupa Şam. Finalleri    Çek Cumhuriyeti    2 - 0   


Not: Maç sonuçlarında ilk takım olarak Türkiye alınmıştır.

Kaynak: Haber Kaynağı
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