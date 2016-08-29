Spor Toto Süper Lig'de 2016-2017 sezonunun ilk iki haftasında sadece 1 puan alabilen Fenerbahçe, 34 yıl sonra en kötü başlangıcını yaptı.

Şampiyonluk parolasıyla başladığı sezonun ilk haftasında Medipol Başakşehir'e 1-0 yenilen Fenerbahçe, dün de seyircisi önünde Kayserispor'la 3-3 berabere kaldı. İlk iki haftada 5 puan kaybederek taraftarını üzen sarı-lacivertliler, bu tabloyu en son 34 yıl önce 1982-1983 sezonunda görmüştü.

Söz konusu sezonda teknik direktör Branko Stankovic yönetimindeki Fenerbahçe, ilk hafta sahasında Akdeniz temsilcilerini ağırladı. İlk hafta Antalyaspor'la 1-1 berabere kalan sarı-lacivertliler, ikinci hafta Adanaspor'a tek golle mağlup oldu. İlk iki haftada 1 puan aldıktan sonra 34 yıl bu istatistiği yaşamayan Fenerbahçe, 2016-2017 sezonuna da benzer bir başlangıçla girdi.



Sezon sonu şampiyon oldu

Fenerbahçe, 34 yıl önce lige yaptığı kötü başlangıca rağmen sezon sonunda şampiyon oldu.

İlk iki hafta galip gelemedikten sonra 17 haftalık yenilmezlik serisi yakalayan sarı-lacivertliler, 2 puanlı sistemde Trabzonspor'un önünde 1982-1983 sezonunda şampiyonluğa ulaşmasını bildi.



En kötü 3. başlangıç

Fenerbahçe, bu sezon 59'uncusu oynanan Türkiye'nin en üst düzey futbol ligine en kötü 3. başlangıcını yaptı.

Sarı-laciverliler, 1982-1983 ve 2016-2017'nin yanı sıra 1968-1969 sezonunda da ilk iki haftada sadece 1 puan çıkarabildi. Teknik direktör Ignace Molnar yönetimindeki sarı-lacivertliler, 1968-69 sezonuna Gençlerbirliği beraberliği ve Eskişehirspor yenilgisiyle lige başlamıştı. Fenerbahçe sezonu 4. sırada tamamlayabilmişti.



Hollandalıların hasreti 5 maça çıktı



Fenerbahçe, Hollandalı teknik adamlarla çıktığı son 5 lig maçını da kazanamadı.

Tarihinde ikinci kez bir Hollandalı teknik adama emanet edilen Fenerbahçe, bu ülkeden ilk olarak 1990 yılında Guus Hiddink'le çalıştı. Hiddink'le 1990-1991 sezonunda başarılı olamayan Fenerbahçe, Hollandalı teknik adamla yollarını lig bitmeden ayırdı.

Hiddink, Fenerbahçe ile çıktığı son 3 lig maçında Ankaragücü ve Sarıyer'le berabere kalıp Trabzonspor'a kaybetmişti. Tam 25 yıl sonra takımı bir Hollandalı'ya emanet ederek Advocaat'la anlaşan Fenerbahçe, bu isimle de ligde çıktığı ilk iki lig maçını kazanamadı.

Böylelikle Hollandalı teknik adamların başında sahaya çıktığı Fenerbahçe son 5 lig maçında 3 beraberlik ve 2 yenilgi aldı, hiç galip gelemedi. Fenerbahçe bir Hollandalı teknik adamla ligde son galibiyetini Hiddink'le 20 Şubat 1991'de Boluspor karşısında almıştı.