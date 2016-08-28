Spor Toto Süper Lig'de 1-0 geriye düştüğü müsabakada Akhisar Belediyespor'u 3-1 mağlup eden Galatasaray, sezonun ikinci maçını da kayıpsız geçti.

Karşılaşmanın henüz 3. dakikasında Vaz Te'nin golüne engel olamayan Galatasaray, daha çok topa sahip olduğu kalan bölümde 35. dakikada Eren Derdiyok'la eşitliği yakaladı. Akhisar Belediyespor kalecisi Fatih Öztürk'ün etkili bir performans gösterdiği müsabakanın ilk yarısı 1-1 eşitlikle tamamlandı.

İkinci yarıda Yasin Öztekin'le 2-1 öne geçmeyi başaran sarı-kırmızılı ekip, 90+2. dakikada Bruma'nın attığı golle Akhisar Belediyespor'u 3-1 mağlup etmeyi başardı.

Galatasaray, geçen hafta uzatma bölümünde bulduğu golle 1-0 kazandığı Kardemir Karabükspor maçının ardından, Akhisar Belediyespor karşılaşmasını da 3 puanla kapattı.

2016'daki ikinci deplasman galibiyetini aldı

Süper Lig'de geçen sezon Akhisar Belediyespor'u deplasmanda 2-1 mağlup eden Galatasaray, 2016'daki tek galibiyetini Akhisar Belediyespor karşısında almıştı. Sarı-kırmızılı ekip, bu sezon da ilk dış saha maçında Akhisar Belediyespor karşısında kazandı.

Galatasaray, bugünkü maça kadar 2016 yılında dış sahada oynadığı 8 maçta 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 5 yenilgiyle sahadan ayrılmıştı.

Öte yandan, lige üst üste 2 galibiyetle başlayan Galatasaray, en son 6'da 6 yaparak başladığı 2009-2010 sezonunda ilk 2 haftayı kayıpsız geçmişti.

Eren Derdiyok bu hafta da boş geçmedi

Galatasaray'ın Kasımpaşa'dan transfer ettiği Eren Derdiyok, ligdeki 2. maçında da gol kaydetti.

İlk hafta Kardemir Karabükspor karşısında 90+3. dakikada takımının galibiyet golüne imza atan Eren Derdiyok, Akhisar Belediyespor karşısında da takımını 1-1'lik beraberliğe taşıyan isim oldu.

Golcü oyuncu, Süper Lig'deki 40. maçında 17. golüne ulaştı.

İkinci yarının başında bir pozisyonda sakatlanan Eren Derdiyok, yerini Galatasaray'ın son transferi Josue'ye bıraktı.

Yasin Öztekin'in 30. golü

Süper Lig'de toplamda 130. maçını geride bırakan Yasin Öztekin, takımın 2-1 öne geçirdiği golle Süper Lig kariyerindeki gol sayısını 30'a çıkardı.

Sarı-kırmızılı formayla bu sezon ilk golünü atan Yasin Öztekin, Galatasaray'la ligde 12. golüne ulaştı. Yasin, daha önce Galatasaray'la 20 Aralık 2015'te Akhisar Belediyespor'a karşı 1 gol atmıştı.

Takımının 3. golüne imza atan Bruma ise Galatasaray formasıyla ligdeki 2. golünü kaydetti. Genç oyuncu tek golünü 25 Ocak 2015'teki Çaykur Rizespor maçında atmıştı.

Josue sahada

Galatasaray'ın Portekiz temsilcisi Porto'dan kiraladığı Josue Pesquiera, Akhisar Belediyespor karşısında ilk resmi maçına çıktı.

Türkiye'de daha önce Bursaspor forması giyen Josue, Süper Lig'deki son maçını 19 Aralık 2015'te deplasmandaki Torku Konyaspor karşısında oynamıştı.