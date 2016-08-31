Galatasaray'ın transfer etmek için prensip anlaşmasına vardığı Hollandalı futbolcu Nigel de Jong, İstanbul'a geldi.
ABD'de Los Angeles Galaxy forması giyen Hollandalı futbolcuyu, Londra aktarmalı olarak geldiği Atatürk Havalimanı'nda bir grup taraftar karşıladı.
Sarı-kırmızılı kulübün yöneticileri, ilk görüşmede prensip anlaşmasına varılan De Jong ile bugün gerçekleştirilecek sağlık kontrollerinin ardından bir daha görüşecek.
Galatasaray'ın, teknik direktör Jan Olde Riekerink'in de kadroda görmek istediği 31 yaşındaki orta saha oyuncusu ile yapılacak son görüşmenin ardından sözleşme imzalaması bekleniyor.