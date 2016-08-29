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Galatasaray, Tiote'nin transferinden vazgeçti

Galatasaray Kulübü, dün İstanbul'a getirdiği Newcastle United'ın Fildişi Sahilli oyuncusu Cheik Tiote'nin transferinden vazgeçti.
Galatasaray, Tiote'nin transferinden vazgeçti
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Galatasaray Kulübü yetkililerinden alınan bilgiye göre, Bahçelievler'de bulunan Medical Park Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirilen oyuncunun, sol diz dış menisküsünde sakatlık tespit edilmesi üzerine, transfer görüşmeleri sonlandırıldı.

Kulüp doktoru Yener İnce'nin, sağlık kontrolleri sonrası çıkan raporla ilgili kulüp yetkilileriyle Florya Metin Oktay Tesisleri'nde bir toplantı yaparak, olası riskleri aktardığı, sonrasında da Tiote'nin transferiyle ilgili görüşmeleri sonlandırma kararı alındığı aktarıldı.

Öte yandan, ön libero pozisyonu için Olympique Marsilyalı oyuncu Lassana Diarra'yla temasların sürdüğü, ayrıca ABD'de Los Angeles Galaxy forması giyen Hollandalı oyuncu Nigel de Jong'la temasa geçildiği ifade edildi.

Muhabir : Mehmet Fatih Duman

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