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Galibiyetin asisti Arda'dan geldi

La Liga'nın ikinci haftasında Barcelona, Arda Turan'ın asist yaptığı karşılaşmada Athletic Bilbao'yu 1-0 yendi.
Galibiyetin asisti Arda'dan geldi
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İspanya Birinci Futbol Ligi'nin (La Liga) 2. haftasında Barcelona, deplasmanda Athletic Bilbao'yu 1-0 mağlup etti.

Geçen hafta sahasında Real Betis'i 6-2'lik farklı skorla yenen Barcelona, deplasmanda Sporting Gijon'a 2-1 mağlup olan Athletic Bilbao'ya konuk oldu.

San Mames Stadı'nda oynanan karşılaşmaya etkili başlayan Barcelona, 21. dakikada Arda Turan'ın ortasına iyi yükselerek düzgün bir kafa vuruşu sergileyen Ivan Rakitic'in golüyle 1-0 öne geçti. Katalan ekibinin Lionel Messi ve Luis Suarez'le birden fazla gol pozisyonundan yararlanamadığı müsabakada, Athletic Bilbao'nun son dakikalardaki baskısı sonuç getirmedi ve karşılaşma Barcelona'nın 1-0'lık üstünlüğüyle tamamlandı.

Bu sezon çıktığı 4. resmi maçında üçüncü asistini yapan Arda Turan, karşılaşmada 84 dakika forma giydi. Ayrıca, Arjantinli yıldız oyuncu Messi de Barcelona formasıyla 350. lig karşılaşmasına çıktı.

Sakatlıkları süren Andres Iniesta ve Jeremy Mathieu ile izinli Neymar maçta forma giymezken, hafta içinde Hollanda temsilcisi Ajax'tan transfer edilen kaleci Jasper Cillessen ise resmi işlemleri tamamlanamadığı için kadroda yer almadı.

Ligde gelecek hafta Barcelona, sahasında Alaves ile karşılaşacak. Henüz puanla tanışamayan Athletic Bilbao ise Emre Çolak'ın görev yaptığı Deportivo deplasmanına çıkacak.

Kaynak: Haber Kaynağı
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