29 Ağustos 2016 Pazartesi
Dünya E-GazeteOnline Abone Olun
'Her şeye rağmen yeni bir hikâye oluşturabiliriz''Her şeye rağmen yeni bir hikâye oluşturabiliriz'
  • Altın
    125,534    0.03%
  • Euro
    3,3074    -0.12%
  • Dolar
    2,9440    0.25%
  • BIST
    77.120    0.43%

Gol düellosundan beraberlik çıktı

Süper Lig'in ikinci haftasında Fenerbahçe - Kayserispor, karşılaşmasında 3-3 beraberlikle maç sonlandı.
Gol düellosundan beraberlik çıktı
»

Spor Toto Süper Lig'in 2. haftasında Fenerbahçe, sahasında Kayserispor ile 3-3 berabere kaldı.

17. dakikada Volkan Şen'in pasıyla ceza alanı içi sol çaprazda buluşan Alper Potuk, sağ ayağıyla plase bir şut çıkardı ancak top uzak kanattan auta çıktı.

27. dakikada konuk ekip Kayserispor mücadelede 1-0 öne geçti. Fenerbahçe ceza alanı yayının hizasında, sağ kanattaki taç çizgisine yakın bölgeden kazanılan serbest vuruşu Deniz Türüç kullandı. Bu oyuncunun ceza sahasına ortaladığı topa altıpas önünde yükselen Welliton kafayla dokundu. Meşin yuvarlak uzak direk dibinden filelere gitti: 0-1

30. dakikada Fenerbahçe, mücadelede beraberliği yakaladı. Ceza alanı dışında kazanılan serbest vuruşu savunma oyuncusu Kjaer kullandı. Danimarkalı futbolcunun sağ ayağıyla doğrudan kaleye gönderdiği top, kaleci Ahamada'nın solundan ağlarla buluştu: 1-1

38. dakikada gelişen hızlı Kayserispor atağında savunma arkasına koşu yapan Welliton, Kjaer ile girdiği mücadelede yerde kaldı. Hakem Serkan Çınar, pozisyonun faul olduğunu belirterek, son adam Welliton'a faul yaptığı gerekçesiyle Kjaer'e doğrudan kırmızı kart gösterdi.

44. dakikada ev sahibi ekip, müsabakada öne geçti. Ceza sahası dışı sol çaprazda kazanılan serbest vuruşu Volkan Şen kullandı. Bu oyuncunun ceza alanına ortaladığı topa altıpas çizgisi üzerinde yükselen Ozan Tufan, meşin yuvarlağı kafayla filelere yolladı: 2-1

45+1. dakikada Kayserispor, skorda dengeyi sağladı. Fenerbahçe yarı alanının sağından Deniz Türüç'ün kullandığı serbest vuruşta savunma arkasına sarkan Welliton altıpas içinde kafayla topu filelere gönderdi: 2-2

Müsabakanın ilk yarısı 2-2 eşitlikle tamamlandı.

İkinci yarı

48. dakikada Deniz Türüç'ün ceza alanı dışından çıkardığı şutta top kaleci Volkan Demirel'de kaldı.

62. dakikada Fenerbahçe gole çok yaklaştı. Emenike, Volkan Şen'in ara pasıyla savunma arkasına sarktı ancak zamanında çıkan kaleci Ahamada Nijeryalı golcüden önce topa müdahale etti. Ceza alanı çizgisi üzerinde kalan topa Volkan Şen ile Kana Bıyık hamle yaptı. Kayserisporlu futbolcu, rakibinden önce meşin yuvarlağa dokunurken, Volkan'a çarpan top az farkla auta gitti.

67. dakikada Stoch'un ceza sahası dışından sert şutunda kaleci Ahamada sağına gelen topu son anda kornere tokatladı. Volkan Şen'in soldan kullandığı kornerde Fernandao'dan seken top, arka direkteki Skrtel'in önünde kaldı. Bu oyuncunun yakın mesafeden dönerek şutunda top yandan auta çıktı.

72. dakikada Umut Sönmez'in ara pasıyla sağdan ceza alanına giren Welliton, kaleci Volkan Demirel ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda vuruşunu yaptı ancak top uzak direk dibinden auta gitti.

90. dakikada Van Persie'nin ceza sahası dışından kullandığı serbest vuruşta kaleci Ahamada meşin yuvarlağı iki hamlede kontrol etti.

90. dakikada Kayserispor, mücadelede yeniden öne geçti. Soldan atağı sürükleyen Nakoulma, pasını bindiren Ufuk Budak'a aktardı. Ceza sahası içi sol çaprazda topla buluşan Ufuk'un, bekletmeden sol ayağıyla çıkardığı şutta meşin yuvarlak kaleci Volkan Demirel'in bacaklarının arasından ağlarla buluştu: 2-3

90+3. dakikada Fenerbahçe, beraberliği sağladı. Skrtel'in kendi yarı alanından uzun kullandığı serbest vuruşta önce Fernandao, sonra Van Persie kafayla topu indirdi. Altıpas önünde uygun durumda meşin yuvarlakla buluşan Alper Potuk, takımı adına beraberlik golünü kaydetti: 3-3

Karşılaşma, 3-3 beraberlikle sona erdi.

Kaynak: Haber Kaynağı
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
  • Trabzonspor Gaziantep'te kayıp28 Ağustos 2016 Pazar 10:26
  • Adanaspor Süper Lig'deki ilk puanını aldı28 Ağustos 2016 Pazar 10:07
  • Galatasaray, ikinci haftayı da kayıpsız geçti27 Ağustos 2016 Cumartesi 23:00
  • Yıldırım, Özbek ve Ay, PFDK'ya sevk edildi27 Ağustos 2016 Cumartesi 18:17
  • Beşiktaş, Aboubakar'ı borsaya bildirdi27 Ağustos 2016 Cumartesi 15:37
  • 'Üç Büyükler'in zararı azaldı27 Ağustos 2016 Cumartesi 11:40
  • Konyaspor-Beşiktaş karşılaşmasında galip çıkmadı26 Ağustos 2016 Cuma 23:49
  • A Milli Takım aday kadrosu açıklandı26 Ağustos 2016 Cuma 20:37
  • 3 büyüklerden teröre lanet26 Ağustos 2016 Cuma 15:01
  • Fenerbahçe, Konyaspor ve Osmanlıspor'un rakipleri belli oldu26 Ağustos 2016 Cuma 14:43

    • ÇOK OKUNANLAR

    SON DAKİKA HABERLER

    FOTO GALERİ

    12345678
    ÖZEL DOSYALAR

    VİDEO GALERİ

    12345678

    ÜYE İŞLEMLERİ

    Copyright 2012 DÜNYA OnlineBurada yer alan yazılı ve görsel içerik, izinsiz olarak,
    kısmen ya da tamamen kopyalanamaz başka yerde kullanılamaz.
    Haber Portalı Yazılımı ve Teknik Destek: CM Bilişim
    BIST Çekince İbaresi BIST isim ve logosu "koruma marka belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri FOREKS tarafından sağlanmaktadır. Sayfamızdaki finansal veriler en az 15 dakika gecikmelidir.