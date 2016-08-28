Spor Toto Süper Lig'in 2. haftasında Fenerbahçe, sahasında Kayserispor ile 3-3 berabere kaldı.

17. dakikada Volkan Şen'in pasıyla ceza alanı içi sol çaprazda buluşan Alper Potuk, sağ ayağıyla plase bir şut çıkardı ancak top uzak kanattan auta çıktı.

27. dakikada konuk ekip Kayserispor mücadelede 1-0 öne geçti. Fenerbahçe ceza alanı yayının hizasında, sağ kanattaki taç çizgisine yakın bölgeden kazanılan serbest vuruşu Deniz Türüç kullandı. Bu oyuncunun ceza sahasına ortaladığı topa altıpas önünde yükselen Welliton kafayla dokundu. Meşin yuvarlak uzak direk dibinden filelere gitti: 0-1

30. dakikada Fenerbahçe, mücadelede beraberliği yakaladı. Ceza alanı dışında kazanılan serbest vuruşu savunma oyuncusu Kjaer kullandı. Danimarkalı futbolcunun sağ ayağıyla doğrudan kaleye gönderdiği top, kaleci Ahamada'nın solundan ağlarla buluştu: 1-1

38. dakikada gelişen hızlı Kayserispor atağında savunma arkasına koşu yapan Welliton, Kjaer ile girdiği mücadelede yerde kaldı. Hakem Serkan Çınar, pozisyonun faul olduğunu belirterek, son adam Welliton'a faul yaptığı gerekçesiyle Kjaer'e doğrudan kırmızı kart gösterdi.

44. dakikada ev sahibi ekip, müsabakada öne geçti. Ceza sahası dışı sol çaprazda kazanılan serbest vuruşu Volkan Şen kullandı. Bu oyuncunun ceza alanına ortaladığı topa altıpas çizgisi üzerinde yükselen Ozan Tufan, meşin yuvarlağı kafayla filelere yolladı: 2-1

45+1. dakikada Kayserispor, skorda dengeyi sağladı. Fenerbahçe yarı alanının sağından Deniz Türüç'ün kullandığı serbest vuruşta savunma arkasına sarkan Welliton altıpas içinde kafayla topu filelere gönderdi: 2-2

Müsabakanın ilk yarısı 2-2 eşitlikle tamamlandı.

İkinci yarı

48. dakikada Deniz Türüç'ün ceza alanı dışından çıkardığı şutta top kaleci Volkan Demirel'de kaldı.

62. dakikada Fenerbahçe gole çok yaklaştı. Emenike, Volkan Şen'in ara pasıyla savunma arkasına sarktı ancak zamanında çıkan kaleci Ahamada Nijeryalı golcüden önce topa müdahale etti. Ceza alanı çizgisi üzerinde kalan topa Volkan Şen ile Kana Bıyık hamle yaptı. Kayserisporlu futbolcu, rakibinden önce meşin yuvarlağa dokunurken, Volkan'a çarpan top az farkla auta gitti.

67. dakikada Stoch'un ceza sahası dışından sert şutunda kaleci Ahamada sağına gelen topu son anda kornere tokatladı. Volkan Şen'in soldan kullandığı kornerde Fernandao'dan seken top, arka direkteki Skrtel'in önünde kaldı. Bu oyuncunun yakın mesafeden dönerek şutunda top yandan auta çıktı.

72. dakikada Umut Sönmez'in ara pasıyla sağdan ceza alanına giren Welliton, kaleci Volkan Demirel ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda vuruşunu yaptı ancak top uzak direk dibinden auta gitti.

90. dakikada Van Persie'nin ceza sahası dışından kullandığı serbest vuruşta kaleci Ahamada meşin yuvarlağı iki hamlede kontrol etti.

90. dakikada Kayserispor, mücadelede yeniden öne geçti. Soldan atağı sürükleyen Nakoulma, pasını bindiren Ufuk Budak'a aktardı. Ceza sahası içi sol çaprazda topla buluşan Ufuk'un, bekletmeden sol ayağıyla çıkardığı şutta meşin yuvarlak kaleci Volkan Demirel'in bacaklarının arasından ağlarla buluştu: 2-3

90+3. dakikada Fenerbahçe, beraberliği sağladı. Skrtel'in kendi yarı alanından uzun kullandığı serbest vuruşta önce Fernandao, sonra Van Persie kafayla topu indirdi. Altıpas önünde uygun durumda meşin yuvarlakla buluşan Alper Potuk, takımı adına beraberlik golünü kaydetti: 3-3

Karşılaşma, 3-3 beraberlikle sona erdi.