İtalya 1. Futbol Ligi (Serie A) takımlarından Inter, Brezilyalı hücum futbolcusu Gabriel Barbosa Almeida (Gabigol) ile 5 senelik sözleşme imzaladı.

Inter Kulübünden yapılan açıklamada, 20 yaşındaki Gabigol ile 2021'e kadar anlaşmaya varıldığı bildirildi. Brezilya'nın Santos Kulübünden transfer edilen Gabigol'ün bonservis bedeliyle ilgili herhangi bir açıklamada bulunulmadı. İtalyan medyasında yer alan haberlerde ise, Inter'in 28 milyon avro bonservis bedeli ödediği iddia edildi.

Santos takımının profesyonel ligde 4 sezon formasını giyen Gabigol, 82 maçta 24 gole imza atmıştı.