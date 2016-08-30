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Inter, Gabigol ile sözleşme imzaladı

İtalya Serie A ligi temsilcisi Inter, Brezilyalı futbolcu Gabigol ile 5 yıllık anlaşma sağladı.
Inter, Gabigol ile sözleşme imzaladı
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İtalya 1. Futbol Ligi (Serie A) takımlarından Inter, Brezilyalı hücum futbolcusu Gabriel Barbosa Almeida (Gabigol) ile 5 senelik sözleşme imzaladı.

Inter Kulübünden yapılan açıklamada, 20 yaşındaki Gabigol ile 2021'e kadar anlaşmaya varıldığı bildirildi. Brezilya'nın Santos Kulübünden transfer edilen Gabigol'ün bonservis bedeliyle ilgili herhangi bir açıklamada bulunulmadı. İtalyan medyasında yer alan haberlerde ise, Inter'in 28 milyon avro bonservis bedeli ödediği iddia edildi.

Santos takımının profesyonel ligde 4 sezon formasını giyen Gabigol, 82 maçta 24 gole imza atmıştı.

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