Fenerbahçe, İngiltere'nin Sunderland takımında forma giyen Hollandalı futbolcu Jeremain Marciano Lens'i bir yıllığına kiraladı.

Sarı-lacivertli kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, Sunderland Kulübü ve Lens ile yapılan görüşmeler sonucunda, Hollandalı futbolcunun bir yıllığına kiralanması konusunda anlaşmaya varıldığı bildirildi.

Orta sahanın her iki kanadında da forma giyen 28 yaşındaki futbolcunun imza töreniyle ilgili duyurunun daha sonra yapılacağı belirtildi.

Kariyerine ülkesinde Az Alkmaar takımında başlayan Lens'in yıldızı PSV'de parladı. PSV'de gösterdiği golcü kimlikle yaklaşık 10 milyon avroya Ukrayna ekibi Dinamo Kiev'e transfer olan Lens, geçen sezonun başında 8 milyon avro bedelle İngiltere'de Sunderland'ın yolunu tuttu.

Premier Lig'de geçen sezon 20 maçta üçer gol ve asist yapan Lens, bu sezon ligde 2 maçta sonradan oyuna girdi.

Bu arada, Fenerbahçe'nin kiralık olarak kadrosuna dahil ettiği Jeremain Lens, Ulus'taki Liv Hospital'da sağlık kontrolünden geçti

Fenerbahçe'nin teknik direktörü Dirk Advocaat ile görüştüğünü aktaran Lens, "Kulüple ilgili olumlu şeyler söyledi. Hollanda'da birçok arkadaşımla görüştüm. Fenerbahçe'nin, Türkiye'nin en büyük kulübü olduğunu biliyordum. Buraya geldiğim için mutluyum. Umarım her şey iyi gider ve Fenerbahçe'nin bir parçası olurum." ifadelerini kullandı.

Kariyerine ülkesinde Az Alkmaar takımında başlayan Lens'in yıldızı PSV'de parladı. PSV'de gösterdiği golcü kimlikle yaklaşık 10 milyon Euro'ya Ukrayna ekibi Dinamo Kiev'e transfer olan Lens, geçen sezonun başında 8 milyon Euro bedelle İngiltere'de Sunderland'ın yolunu tuttu.



Premier Lig'de geçen sezon 20 maçta üçer gol ve asist yapan Lens, bu sezon da takımıyla ligde 2 maçta sonradan oyuna girdi.



Sarı-lacivertli kulübün, orta sahanın her iki kanadında da görev yapabilen Lens'i kiralık olarak kadrosuna dahil etmesi bekleniyor.