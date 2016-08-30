Hollanda'dan Atatürk Havalimanı'na gelen Lens, basın mensuplarına yaptığı açıklamada son görüşmeleri yaptıktan sonra Fenerbahçe'nin futbolcusu olmak istediğini söyledi.

Son birkaç adım için yarın görüşmeler yapacaklarını anlatan 28 yaşındaki futbolcu, "Biraz zaman aldı buraya gelmek. Burada bulunduğum için mutluyum. Önemli olan da bu. Son birkaç adım kaldı. Son görüşmeleri yarın yapacağız. Umarım her şey yolunda gider ve Fenerbahçe’nin futbolcusu olurum." dedi.

Fenerbahçe'nin teknik direktörü Dirk Advocaat ile görüştüğünü aktaran Lens, "Kulüple ilgili olumlu şeyler söyledi. Hollanda'da birçok arkadaşımla görüştüm. Fenerbahçe'nin, Türkiye'nin en büyük kulübü olduğunu biliyordum. Buraya geldiğim için mutluyum. Umarım her şey iyi gider ve Fenerbahçe'nin bir parçası olurum." ifadelerini kullandı.

Kariyerine ülkesinde Az Alkmaar takımında başlayan Lens'in yıldızı PSV'de parladı. PSV'de gösterdiği golcü kimlikle yaklaşık 10 milyon Euro'ya Ukrayna ekibi Dinamo Kiev'e transfer olan Lens, geçen sezonun başında 8 milyon Euro bedelle İngiltere'de Sunderland'ın yolunu tuttu.



Premier Lig'de geçen sezon 20 maçta üçer gol ve asist yapan Lens, bu sezon da takımıyla ligde 2 maçta sonradan oyuna girdi.



Sarı-lacivertli kulübün, orta sahanın her iki kanadında da görev yapabilen Lens'i kiralık olarak kadrosuna dahil etmesi bekleniyor.