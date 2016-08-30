Galatasaray, yaz transfer sezonunun sona ermesine kısa süre kala oldukça yoğun bir dönem geçirirken, Fransız ekibi Nantes'ın İzlandalı forveti Kolbeinn Sigthorsson'u renklerine bağladı.
İzlandalı golcü Kolbeinn Sigthorsson, Atatürk Havalimanı'na geldi.
Taraftarlarla fotoğraf çektiren oyuncu, daha sonra havalimanından ayrıldı.
Satın alma opsiyonuyla 1 yıllığına kiralanan 26 yaşındaki Sigthorsson, Ajax forması giyerken teknik direktör Hamza Hamzaoğlu döneminde Galatasaray'ın gündemine gelmiş ancak transfer gerçekleşmemişti.