Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim, 31 Ağustos'ta Rusya ile özel; 5 Eylül'de de Hırvatistan ile 2018 Dünya Kupası eleme maçı oynayacak olan A Milli Takım'ın kadrosunda değişiklik yaptı.

TFF'den yapılan açıklamada, Beşiktaş'ın Atiker Konyaspor ile oynadığı maçta sakatlanan Oğuzhan Özyakup'un kadrodan çıkarılarak yerine Galatasaray'dan Tolga Ciğerci'nin davet edildiği duyuruldu. TFF'nin açıklaması şöyle:

"Beşiktaş A.Ş. ile Atiker Konyaspor arasındaki Spor Toto Süper Lig maçında yaşadığı sakatlıktan dolayı oyuna devam edemeyen Oğuzhan Özyakup, A Milli Takım teknik heyeti ve sağlık ekibinin yaptığı değerlendirmenin ardından aday kadrodan çıkarıldı"