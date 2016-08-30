30 Ağustos 2016 Salı
Dünya E-GazeteOnline Abone Olun
30 Ağustos Zafer Bayramı Kutlu Olsun!30 Ağustos Zafer Bayramı Kutlu Olsun!
  • Altın
    125,437    -0.09%
  • Euro
    3,3024    0.03%
  • Dolar
    2,9623    0.27%
  • BIST
    76.119    -1.30%

PFDK'dan Yıldırım ve Özbek'e ceza

PFDK, Fenerbahçe Kulübü Başkanı Yıldırım'a 120 gün hak mahrumiyeti ve 140 bin lira para cezası verirken Galatasaray Kulübü Başkanı Özbek ile Bursaspor Kulübü Başkanı Ay'a ise 45'er gün hak mahrumiyeti ile cezalandırdı.
PFDK'dan Yıldırım ve Özbek'e ceza
»

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım'a 120 gün hak mahrumiyeti ve 140 bin lira para cezası verdi.

TFF'den yapılan açıklamada, kurulun, sportmenliğe aykırı açıklamada bulunmasından dolayı Aziz Yıldırım'a 120 gün hak mahrumiyeti ve 140 bin lira para cezası verdiği bildirildi.

PFDK, Yıldırım'a, Ziraat Türkiye Kupası'nda Galatasaray ile Fenerbahçe arasında 26 Mayıs'ta oynanan final maçında hakeme yönelik sportmenliğe aykırı hareketi ve sportmenliğe aykırı açıklaması nedeniyle de 8 ay hak mahrumiyeti cezası uygulamıştı.

Aziz Yıldırım'ın devam eden cezası bittikten sonra yeni cezası başlayacak.

Özbek ve Ay'a 45'er gün

PFDK'ın, Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek ile Bursaspor Kulübü Başkanı Ali Ay'a, kulüp resmi sitelerinde sportmenliğe aykırı açıklamada bulunulmasından dolayı 45'er gün hak mahrumiyeti ve 30'ar bin lira para cezası verdiği belirtildi.

Kurulun, Galatasaray ve Bursaspor'un resmi internet sitelerindeki sportmenliğe aykırı açıklamalar nedeniyle iki kulübe de 100'er bin lira para cezası uyguladığı kaydedildi.

Trabzonspor Kulübü yöneticisi Gökhan Saral'a sportmenliğe aykırı açıklamada bulunmasından ve rakip kulüp başkanına yönelik hakareti nedeniyle 180 gün hak mahrumiyeti ve 290 bin lira para cezası uygulayan PFDK'ın, sportmenliğe aykırı açıklamada bulunmasından dolayı TFF Yönetim Kurulu Üyesi Yaşar Aşçıoğlu'na da 45 gün hak mahrumiyeti cezası verdiği duyuruldu.

Kaynak: Haber Kaynağı
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
  • Jeremain Lens Fenerbahçe'de30 Ağustos 2016 Salı 08:30
  • Galatasaray, Tiote'nin transferinden vazgeçti29 Ağustos 2016 Pazartesi 19:58
  • Fenerbahçe'den son 34 yılın en kötü başlangıcı29 Ağustos 2016 Pazartesi 14:10
  • Trabzonspor'da transfere 35 milyon TL29 Ağustos 2016 Pazartesi 14:05
  • Galibiyetin asisti Arda'dan geldi29 Ağustos 2016 Pazartesi 09:13
  • Şampiyonun tur attırdı29 Ağustos 2016 Pazartesi 09:09
  • Gol düellosundan beraberlik çıktı28 Ağustos 2016 Pazar 23:49
  • Inter 'en pahalı Portekizli'yi renklerine bağladı28 Ağustos 2016 Pazar 19:18
  • Antalyaspor'a yeni patron28 Ağustos 2016 Pazar 15:52
  • Enes'li Twente tutulmuyor28 Ağustos 2016 Pazar 14:32

    • ÇOK OKUNANLAR

    SON DAKİKA HABERLER

    FOTO GALERİ

    12345678
    ÖZEL DOSYALAR

    VİDEO GALERİ

    12345678

    ÜYE İŞLEMLERİ

    Copyright 2012 DÜNYA OnlineBurada yer alan yazılı ve görsel içerik, izinsiz olarak,
    kısmen ya da tamamen kopyalanamaz başka yerde kullanılamaz.
    Haber Portalı Yazılımı ve Teknik Destek: CM Bilişim
    BIST Çekince İbaresi BIST isim ve logosu "koruma marka belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri FOREKS tarafından sağlanmaktadır. Sayfamızdaki finansal veriler en az 15 dakika gecikmelidir.