Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım'a 120 gün hak mahrumiyeti ve 140 bin lira para cezası verdi.

TFF'den yapılan açıklamada, kurulun, sportmenliğe aykırı açıklamada bulunmasından dolayı Aziz Yıldırım'a 120 gün hak mahrumiyeti ve 140 bin lira para cezası verdiği bildirildi.

PFDK, Yıldırım'a, Ziraat Türkiye Kupası'nda Galatasaray ile Fenerbahçe arasında 26 Mayıs'ta oynanan final maçında hakeme yönelik sportmenliğe aykırı hareketi ve sportmenliğe aykırı açıklaması nedeniyle de 8 ay hak mahrumiyeti cezası uygulamıştı.

Aziz Yıldırım'ın devam eden cezası bittikten sonra yeni cezası başlayacak.

Özbek ve Ay'a 45'er gün

PFDK'ın, Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek ile Bursaspor Kulübü Başkanı Ali Ay'a, kulüp resmi sitelerinde sportmenliğe aykırı açıklamada bulunulmasından dolayı 45'er gün hak mahrumiyeti ve 30'ar bin lira para cezası verdiği belirtildi.

Kurulun, Galatasaray ve Bursaspor'un resmi internet sitelerindeki sportmenliğe aykırı açıklamalar nedeniyle iki kulübe de 100'er bin lira para cezası uyguladığı kaydedildi.

Trabzonspor Kulübü yöneticisi Gökhan Saral'a sportmenliğe aykırı açıklamada bulunmasından ve rakip kulüp başkanına yönelik hakareti nedeniyle 180 gün hak mahrumiyeti ve 290 bin lira para cezası uygulayan PFDK'ın, sportmenliğe aykırı açıklamada bulunmasından dolayı TFF Yönetim Kurulu Üyesi Yaşar Aşçıoğlu'na da 45 gün hak mahrumiyeti cezası verdiği duyuruldu.