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Rooney'den taraftarları üzen açıklama

İngiltere Milli Takımı'nın kaptanı Wayne Rooney, Rusya'da düzenlenecek olan 2018 Dünya Kupası'nın ardından milli takıma veda edeceğini duyurdu.
Rooney'den taraftarları üzen açıklama
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İngiltere'de, dünya kupası eleme karşılaşması öncesi basın toplantısında konuşan yıldız oyuncu Wayne Rooney, kararını kesin olarak verdiğini ve Rusya'daki turnuvanın kendisinin milli formayla katılacağı son organizasyon olacağını vurguladı.

Milli formayı zirvede bırakmak istediğini söyleyen İngiliz yıldız, 30 yaşında olduğunu ve kendini yaşlı hissetmediğini ancak Rusya'daki turnuvayı, milli formayla İngiltere'ye katkı sağlayacağı son şans olarak gördüğünü ifade etti.

Öte yandan Rooney, 4 Eylül Pazar günü Slovakya ile yapacakları 2018 Dünya Kupası eleme karşılaşmasında forma giymesi halinde önemli bir rekora imza atacak. Rooney, 115 kez milli formayı giyen David Bechkam'ın rekorunu kıracak.

İngiltere Milli Takımı'nda 13 yıldır oynayan oyuncu, 115 maçta 53 kez fileleri havalandırdı.

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