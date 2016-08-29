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Şampiyonun tur attırdı

Milli motosikletçi Kenan Sofuoğlu, adını taşıyan pistte, sosyal medyada yaptığı duyuru sonrası seçtiği 6 kişiye kullandığı motosikletin arkasında tur attırdı.
Şampiyonun tur attırdı
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Milli motosikletçi Kenan Sofuoğlu, adını taşıyan Akyazı ilçesindeki pistte, sosyal medyada yaptığı duyuru sonrası seçtiği 6 kişiyle tur attı.

Milli motosikletçi Kenan Sofuoğlu, yaptığı açıklamada, yaklaşık bir ay önce Almanya'daki antrenmanlarında sosyal medyadan paylaştığım bir videoda "arkama binmek ister misiniz" diye sorduğunu ve binlerce kişiden "ben de binmek istiyorum" diye mesaj geldiğini söyledi.

Daha önce yaptığı bir açıklamada 6 kişi seçeceğini belirttiğini hatırlatan Sofuoğlu, kendisine 10 binin üzerinde mesaj geldiğini ifade ederek, şunları kaydetti:

"Bu kişilerin arasında nasıl seçim yapacağımı düşündüm ve yeğenim Sinan'a telefonu vererek, 'Bunların arasından 3 erkek 3 kız olmak üzere toplam 6 kişiyi seç' dedim. Yeğenimin seçimi üzerine bu gösteriyi gerçekleştirdik. Ben yarıştığımda bu kadar yorulmuyordum. İki kişi motosiklet kullanmak gerçekten çok yorucu. Ama şansımıza seçilen 6 kişi de hafifti ve bu benim işimi kolaylaştırdı. Arkadakiler ne kadar kilolu olursa benim için motosikleti kullanmak o kadar zor oluyor. Çok güzel bir etkinlikti. Farklı illerden gelenler var. Hepsine teşekkür ederim. Burası bir pist olduğu için özellikle kendi yarış elbiselerimden verdim ki güvenliğimizi sağladık. Dikkatli olmak lazım. Bu işin her zaman bir riski var ama çok yüksek hızlar da yapmadığım için kimsenin hayatını riske atmadım."

"Ayaklarımın yerden kesildiğini hissettim"

Kocaeli'den gelen Sevilay Gürbüz, "Ayaklarımın yerden kesildiğini hissettim. İnanılmaz, çok güzel bir duyguydu. Kenan Sofuoğlu'na çok teşekkür ediyorum. Kendisini sürekli takip ediyorum. Motora merakım da var. Sosyal medya üzerinden mesaj attım ve seçildim." diye konuştu.

Ankara'dan gelen üniversite öğrencisi Zeynep Akdemir de binlerce kişinin arasından seçilmenin kendisi için ayrı bir şans olduğunu belirterek, "Dünyanın en hızlı adamının arkasındaydım. Bir yandan onu izlemeye çalışıyorum, bir yandan da tadını çıkarmaya çalışıyordum. Gerçekten çok keyifliydi." şeklinde konuştu.

Sakarya'dan Fatih Erol ise hayatında kıyaslanamaz bir zevki tattığını söyledi. Kenan'ı sürekli takip ettiğini ifade eden Erol, "Sportmen kimliğinin yanında karakteri, adamlığı da ön planda. Bugün bizlere çok mütevazi davrandı. Buradan ona çok teşekkür ediyorum, Allah yolunu açık etsin." açıklamasını yaptı.

"Tarif edilmez bir duygu"

Bursa'dan gelen Ahmet Kenar, dünya şampiyonunun motosikletine binmenin ayrı bir gurur olduğunu dile getirdi. Pistte Kenan'ın arkasında tarif edilemez duygular yaşadığını anlatan Kenar, "Tarif edilemez duygular yaşadım. Pistin gerçekten de uzmanı olmuş, tam 'düştüm' dediğim anda tekrar kalkıyoruz, tarif edilmez bir duygu. Ama ona çok güvendim." şeklinde görüş belirtti.

Kenan Sofuoğlu, gösterinin ardından yanına gelen hayranlarıyla fotoğraf çektirdi.

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