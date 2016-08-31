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Sow, İstanbul'da

Fenerbahçe'nin kiralık olarak tekrar kadrosuna katmak için görüştüğü eski futbolcusu İstanbul'a geldi
Sow, İstanbul'da
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Fenerbahçe'nin tekrar kadrosuna katmak için görüştüğü Senegalli eski futbolcusu Moussa Sow, İstanbul'a geldi.

Sarı-lacivertli kulüp, bu sabah Sabiha Gökçen Havalimanı'na gelen 30 yaşındaki forvet Sow'un transferi için son görüşmeleri bugün tamamlayacak.

Fenerbahçe'nin, geçen yıl Birleşik Arap Emirlikleri takımı El-Ehli'ye 16 milyon avroluk rekor bonservis ücretiyle sattığı Sow'u 1 sezon kiralayacağı öğrenildi.

Fenerbahçe'de 4,5 sezon mücadele eden Sow, sarı-lacivertli formayla 148 resmi maçta 60 gol kaydetti.

Sow, geçen sezon formasını giydiği El-Ehli'de ise 30 resmi maçta 16 kez fileleri havalandırdı.

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