Sow, geçen sezon formasını giydiği El-Ehli'de ise 30 resmi maçta 16 kez fileleri havalandırdı.

Sarı-lacivertli kulüp, bu sabah Sabiha Gökçen Havalimanı'na gelen 30 yaşındaki forvet Sow'un transferi için son görüşmeleri bugün tamamlayacak.

Fenerbahçe'nin kiralık olarak tekrar kadrosuna katmak için görüştüğü eski futbolcusu İstanbul'a geldi



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