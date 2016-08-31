Fenerbahçe'nin tekrar kadrosuna katmak için görüştüğü Senegalli eski futbolcusu Moussa Sow, İstanbul'a geldi.
Sarı-lacivertli kulüp, bu sabah Sabiha Gökçen Havalimanı'na gelen 30 yaşındaki forvet Sow'un transferi için son görüşmeleri bugün tamamlayacak.
Fenerbahçe'nin, geçen yıl Birleşik Arap Emirlikleri takımı El-Ehli'ye 16 milyon avroluk rekor bonservis ücretiyle sattığı Sow'u 1 sezon kiralayacağı öğrenildi.
Fenerbahçe'de 4,5 sezon mücadele eden Sow, sarı-lacivertli formayla 148 resmi maçta 60 gol kaydetti.
Sow, geçen sezon formasını giydiği El-Ehli'de ise 30 resmi maçta 16 kez fileleri havalandırdı.