29 Ağustos 2016 Pazartesi
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Trabzonspor'da transfere 35 milyon TL

Yeni sezon öncesi 3 oyuncunun satışından 10.6 milyon TL kazanan Trabzonspor, aldığı 7 oyuncunun bonservis ve kiralama bedelleri için 35.7 milyon TL ödedi.
Trabzonspor'da transfere 35 milyon TL
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UEFA'nın Finansal Fair-Play kriterleri kapsamında transferde yüksek rakamlar harcamak istemeyen Trabzonspor, şu ana kadar 7 futbolcuyu renklerine bağladı. Dış transferde Sheidaev ve Durica'yı bedelsiz transfer eden Karadeniz ekibi, İbanez'i 1.4 milyon, Onazi'yi 3.5 milyon ve Bero'yu 2.5 milyon Euro bonservis bedeli ile kadrosuna kattı. Trabzonspor, Suk için 750 bin Euro, Castillo için ise 3 milyon Dolar kiralama bedeli ödedi. Bordo mavililer transfer döneminin sona ermesine 2 gün kala sağ bek ve sağ açık transferleri için şartlarını zorluyor.

Gidenlerden kazanç 10.6 milyon TL

Kiralık, fesih ve bonservis ücretiyle gönderdiği oyuncuların yıllık ödemelerinden kurtularak önemli bir yükün altından kalkan bordo mavili yönetim, Douglas, Cavanda ve Erkan'ın satışından kasasına yaklaşık 10.6 milyon lira koydu. Karadeniz ekibi ayrıca kadroda düşünülmeyen Cardozo'nun da satışından kasasına yaklaşık 6.5 milyon liralık bir girdi sağlamayı hedefliyor.

N'Doye belirsizliği

Bu arada, kadro dışı bırakıldıktan sonra affedilen ve takımla birlikte çalışmalara katılan forvet oyuncusu Dame N'doye'nin kalıp kalmayacağı ile ilgili belirsizlik devam ediyor. Bordo mavililerle 2018 yılına kadar sözleşmesi bulunan ve yönetimin yıllık 2 milyon 500 bin Euro'luk alacağında indirim isteyip bu şartlarda takımda kalabileceğini açıkladığı 31 yaşındaki forvet oyuncusu için şu ana kadar bir gelişme yaşanmadı. Takımla birlikte çalışmalarını sürdüren ancak Kasımpaşa ve Gaziantepspor maçlarının 18 kişilik kadrosunda yer almayan N'doye'nin kalıp kalmayacağı yönünde net bir açıklama yapılmadı. 31 Ağustos'ta sona erecek 1'inci transfer ve tescil dönemi öncesi oyuncu yıllık kazancında indirime de gitmedi.

Gençler kayıp

Trabzonspor'un yeni sezon öncesi gerçekleştirdiği hazırlık kamplarında performanslarıyla beğeni toplayan genç oyuncular, Spor Toto Süper Lig'de geride kalan ilk 2 haftada kendilerine şans bulamadı. Bordo mavililerde özellikle gençler arasında ön plana çıkan Abdülkadir Ömür ile Yusuf Yazıcı, Kasımpaşa ve Gaziantepspor ile oynanan ilk iki maçta 18 kişilik kadroda kendilerine yer bulamadı. Karadeniz ekibinde ayrıca 19 yaşındaki genç kaleci Furkan Taş ta ilk iki maçta kadroya giremeyen isimler arasında yer aldı.

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