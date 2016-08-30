A Milli Futbol Takımı, yarın Antalya'da ağırlayacağı Rusya ile 18 yılı aşkın süre sonra karşılaşacak.

Milliler, FIFA 2018 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde 5 Eylül'de oynayacağı Hırvatistan maçı öncesi, organizasyonun finallerine ev sahipliği yapacak Rusya ile yarın Antalya Stadı'nda karşı karşıya gelecek.

İki ülke A milli futbol takımları, geçmişte iki kez özel maçlarda karşılaştı.

20 Nisan 1994'te Bursa'da yapılan maçı Rusya 1-0 kazandı. 22 Nisan 1998'de bu kez Moskova'da yapılan müsabakada Rusya aynı skorla galip geldi.

Milliler, 22 yıl sonra ağırlayacakları Rusya karşısında üçüncü randevuda ilk galibiyeti almayı hedefliyor.

Öte yandan Türkiye, SSCB döneminde rakibiyle yaptığı 15 maçın 12'sini kaybetti, 3'ünü kazandı. Bu müsabakalarda sadece 8 gol atabilen ay-yıldızlı ekip, kalesinde 30 gole engel olamadı.