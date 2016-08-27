27 Ağustos 2016 Cumartesi
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'Üç Büyükler'in zararı azaldı

Borsa İstanbul'da işlem gören Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın zararı bu yıl önemli ölçüde azaldı. En fazla zarar azaltın kulüp siyah-beyazlılar oldu.
'Üç Büyükler'in zararı azaldı
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Türk futbolunda "Üç Büyükler" olarak nitelendirilen Fenerbahçe, Beşiktaş ve Galatasaray'ın Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerinin toplam zararı geçen yıla göre yüzde 35'in üzerinde azaldı. Üç büyük kulübün 1 Haziran 2014-31 Mayıs 2015 döneminde 400 milyon lirayı aşan toplam zararı, 1 Haziran 2015-31 Mayıs 2016 döneminde 255 milyon liranın altına geriledi. Üç kulübün de zararının azalmasına rağmen özkaynakların alarm verdiği belirtiliyor.

Kamuyu Aydınlatma Platfomundan (KAP) derlenen bilgilere göre, Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret AŞ, 1 Haziran 2014-31 Mayıs 2015 döneminde 131 milyon 979 bin 330 lira olan zararını 1 Haziran 2015-31 Mayıs 2016 döneminde 58 milyon 663 bin 366 liraya düşürdü. Beşiktaş Futbol Yatırımları, "Üç Büyükler" arasında hem en az zarar açıklayan hem de yüzde 55 ile zararını en fazla azaltan kulüp şirketi oldu.

"Üç Büyükler"de hem geçen yıl hem de 2016'da en fazla zararı Fenerbahçe Futbol AŞ açıkladı. Şirketin 1 Haziran 2014-31 Mayıs 2015 döneminde 181 milyon 192 bin 270 lira olan zararı, yüzde 35 azalışla, 1 Haziran 2015-31 Mayıs 2016 döneminde 116 milyon 529 bin 632 liraya geriledi. 

Galatasaray Sportif Sınai ve Ticari Yatırımlar AŞ ise "Üç Büyükler" arasında zararını en az azaltan kulüp şirketi oldu. 1 Haziran 2014-31 Mayıs 2015 döneminde 88 milyon 423 bin 967 lira zarar açıklayan şirket, 1 Haziran 2015-31 Mayıs 2016 döneminde bu rakamı 79 milyon 675 bin 595 liraya düşürdü. Galatasaray Sportif, geçen yılın aynı dönemine göre zararını yüzde 9 azalttı. 

Öz kaynaklar alarm veriyor

"Üç Büyükler"in zararlarını azaltmasına karşın öz kaynakları alarm veriyor. Kulüp şirketlerinde, bu yıl toplam 1,3 milyar lira negatif öz kaynak bulunuyor.

En fazla negatif öz kaynağa hem geçen yıl hem de 2016'da Beşiktaş Futbol Yatırımları sahip. Galatasaray Sportif, "Üç Büyükler" arasında en az negatif öz kaynağı bulunmasına karşın geçen yıla göre negatif öz kaynağını en fazla artıran kulüp şirketi oldu.

Geçen yıl 487 milyon 578 bin 194 lira negatif öz kaynağı bulunan Beşiktaş Futbol Yatırımları, bu yıl rakamı 546 milyon 370 bin 532 liraya yükseltti.

Galatasaray Sportif ise geçen yıl 105 milyon 527 bin 75 lira olan negatif öz kaynağını bu yıl 366 milyon 51 bin 120 liraya çıkardı.

"Üç Büyükler"de negatif öz sermayesini azaltan tek kulüp şirketi Fenerbahçe Futbol oldu. Şirketin geçen yıl 424 milyon 317 bin 388 lira olan negatif öz kaynağı, bu yıl 405 milyon 860 bin 527 liraya geriledi. 

Kaynak: Haber Kaynağı
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