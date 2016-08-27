Vazgeçmeyi ve vazgeçmemeyi öğreten küçük bir kitap: Dip

Öte yandan, Bursaspor ve Galatasaray kulüplerinin de internet sitelerinde yer alan sportmenliğe aykırı açıklamalar nedeniyle PFDK'ya gönderildiği kaydedildi.

Dursun Özbek ile Ali Ay'ın ise kulüplerinin resmi internet sitelerinde yayımlanan sportmenliğe aykırı açıklamalar nedeniyle tedbirsiz olarak PFDK'ya sevk edildiği bildirildi.

TFF'den yapılan açıklamada, Aziz Yıldırım'ın, görsel medyada yaptığı sportmenliğe aykırı açıklamalar nedeniyle PFDK'ya sevkine karar verildiği belirtildi.

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım, Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek ve Bursaspor Kulübü Başkanı Ali Ay, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği tarafından Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk edildi.

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Yıldırım, Galatasaray Kulübü Başkanı Özbek ve Bursaspor Kulübü Başkanı Ay, TFF Hukuk Müşavirliği tarafından PFDK'ya sevk edildi.



kısmen ya da tamamen kopyalanamaz başka yerde kullanılamaz.

ve Teknik Destek: Burada yer alan yazılı ve görsel içerik, izinsiz olarak,kısmen ya da tamamen kopyalanamaz başka yerde kullanılamaz. Haber Portalı Yazılımı ve Teknik Destek: CM Bilişim

BIST isim ve logosu "koruma marka belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri FOREKS tarafından sağlanmaktadır. Sayfamızdaki finansal veriler en az 15 dakika gecikmelidir.