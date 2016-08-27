27 Ağustos 2016 Cumartesi
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Yıldırım, Özbek ve Ay, PFDK'ya sevk edildi

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Yıldırım, Galatasaray Kulübü Başkanı Özbek ve Bursaspor Kulübü Başkanı Ay, TFF Hukuk Müşavirliği tarafından PFDK'ya sevk edildi.
Yıldırım, Özbek ve Ay, PFDK'ya sevk edildi
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Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım, Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek ve Bursaspor Kulübü Başkanı Ali Ay, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği tarafından Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk edildi.

TFF'den yapılan açıklamada, Aziz Yıldırım'ın, görsel medyada yaptığı sportmenliğe aykırı açıklamalar nedeniyle PFDK'ya sevkine karar verildiği belirtildi.

Dursun Özbek ile Ali Ay'ın ise kulüplerinin resmi internet sitelerinde yayımlanan sportmenliğe aykırı açıklamalar nedeniyle tedbirsiz olarak PFDK'ya sevk edildiği bildirildi.

Öte yandan, Bursaspor ve Galatasaray kulüplerinin de internet sitelerinde yer alan sportmenliğe aykırı açıklamalar nedeniyle PFDK'ya gönderildiği kaydedildi.

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