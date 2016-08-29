30 Ağustos 2016 Salı
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Çin elektrikli araç teknolojisinde dünya liderliğine oynuyor

Çin’in elektrikli araç geliştirme stratejisi sadece çevresel sorunların azaltılmasını ve ithal enerji bağımlılığından kurtulmayı kapsamıyor, ülke aynı zamanda yeni gelişmekte olan bu sektörde küresel rakiplerinin önüne geçmeyi de hedefliyor.
Çin elektrikli araç teknolojisinde dünya liderliğine oynuyor
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Çin’de geçen yıl 330 bin elektrikli araç satışı yapıldı, hükümet 2020 yılında 1.1 milyon aracın satışını hedefliyor. Bu yılın ilk 6 aylık döneminde ise elektrikli ve hibrid olarak toplamda 170 bin araç satışı gerçekleşti. Bu araçların 134 bini elektrikli, 36 bini ise hibrid araçlardan oluşuyor. 

Çin’i 64 bin araç satışı ile ABD izliyor. 

Çin’in elektrikli araç geliştirme stratejisi sadece çevresel sorunların azaltılmasını ve ithal enerji bağımlılığından kurtulmayı kapsamıyor, ülke aynı zamanda yeni gelişmekte olan bu sektörde küresel rakiplerinin önüne geçmeyi de hedefl iyor. Çin’in stratejisi yukardan-aşağıya doğru yönlendirilen bir yaklaşıma sahip, yani devlet teknolojinin geliştirilmesinde belirleyici. 

Devlet teknoloji geliştirilmesini destekliyor 

Merkezi hükümet Ar-Ge’den üretime, satışa, şarj istasyonlarının kurulmasına kadar sistemin her aşamasını destekliyor. Bu nedenle birçok Çinli otomobil üreticisi devletin desteği ile elektrikli araçlar için araştırma yatırımı yapıyor. 

Kamu tedarikine dayalı talep yönlü teknoloji politikaları sektörün gelişmesinde yaşamsal bir öneme sahip. 

Teşvikler çok önemli oynuyor 

Örneğin 2014 yılında National Government Off ices tarafından açıklanan plana göre 2016 yılına kadar kamu alımlarının en az yüzde 30’u elektrikli araçlardan oluşacağı belirtilmişti. 

Bu oran 2016 yılından sonra daha da yükseltilecek. Diğer taraftan araç başına verilen teşvikler talebin oluşturulmasında önemli bir rol üstleniyor. 

Merkezi hükümet tarafından verilen maksimum teşvik 45 bin yuan (6 bin 740 dolar). Yerel hükümetlerin uyguladıkları teşvikler şehirden şehirlere farklılaşmakla birlikte maksimum 50 bin yuan (7 bin 500 dolar), toplam teşvik ise araç başına 14 bin 240 dolara kadar çıkıyor. Teşviklerden sonra elektrikli bir sedan aracın fiyatı 180 bin yuan’ın üstüne çıkmıyor. Bu durum da tüketici nezdinde bu araçların tercih edilmesini kolaylaştırıyor.

Şarj istasyonları hızla artıyor 

Elektrikli araçların yaygınlaşması için gerekli olan şarj istasyonları da hızla artıyor. Bu istasyonları yaygınlaşmasında dünyanın ikinci büyük şirketi olan kamuya ait State Grid şirketi önemli bir rol üslenmiş durumda. Haziran sonu itibariyle Çin’de 85 bin adet şarj istasyonu bulunuyor, bu rakam 2015 yılının sonuna göre yüzde 65 artışa işaret ediyor. Beijing Belediyesi de 2020 yılına kadar şehirde 600 bin araca yetecek kadar şarj istasyonu kuracak.

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