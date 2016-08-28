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'5 yıldızlı' yurtlarda kalmanın bedeli aylık 5 bin lirayı aştı

Standart bir konaklamanın dışında otellerde bulunan sinema salonu, havuz, Türk hamamı, fitness ve sauna gibi hizmetleri de sunan özel yurtlarda aylık konaklamanın bedeli 5 bin 347 liraya kadar çıktı
'5 yıldızlı' yurtlarda kalmanın bedeli aylık 5 bin lirayı aştı
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Özel yurtlar, yaşadığı ilden uzakta üniversite eğitimi için başka bir kentin yolunu tutan öğrenciler sayesinde büyük bir endüstriye dönüştü.

Öğrenci kapmak için verdiği hizmetlere sinema salonu, havuz, Türk hamamı, fitness ve saunayı da ekleyen özel yurtlar, rekabeti "5 yıldıza" taşıyarak otellerle yarışır hale geldi.

Verilen hizmetlerdeki artış fiyatlara da yansıdı, İstanbul'da bulunan özel yurtlarda konaklamanın aylık bedeli 5 bin 347 liraya kadar çıktı.

Derlenen bilgilere göre, Yükseköğretim Kurulu (YÖK) verilerine göre, açık öğretim ve uzaktan eğitim öğrencileri hariç, Türkiye'de 2014-2015 öğretim yılı kapsamında üniversitelerde 6 milyon 737 bin 327 öğrenci eğitim görüyor.

Bedeli aylık 5 bin lirayı aştı

Standart bir konaklamanın dışında otellerde bulunan sinema salonu, havuz, Türk hamamı, fitness ve sauna gibi hizmetleri de sunan özel yurtlarda aylık konaklamanın bedeli 5 bin 347 liraya kadar çıktı.

Bu rakama bu yıl devlet üniversitelerinin lisans programlarına yerleşen 345 bin 579 aday ile ön lisans programlarına yerleşen 298 bin 649 aday ve vakıf yükseköğretim kurumlarının lisans programlarına yerleşen 68 bin 287 aday ile ön lisans programlarına yerleşen 66 bin 729 aday da eklenince, üniversitelerde öğrenim gören öğrenci sayısı 7 milyonu aşacak.

Üniversite fiyatlarıyla yarışıyor

Bu milyonluk öğrenci sayısı, son yıllarda özel yurt piyasasına olan iştahı da kabarttı.

Özel yurtlar verdikleri hizmetlerin sayısını artırırken, konforda da otelleri aratmaz hale geldi. Böylece Kredi ve Yurtlar Kurumu'na ait yurtlarda aylık fiyat aralıkları 120 ile 350 lira arasında değişirken, bu rakam özellerde 5 bin lirayı geçti.

Örneğin Bilgili Holding tarafından hayata geçirilen Republika'nın Ortaköy'deki şubesindeki tek kişilik bir odanın aylık ücreti peşin ödeme yapılırsa 4 bin 919 lira.

7-8 metrekarelik balkonu olan, bu hariç toplam alanının 40 metrekare olduğu tek kişilik odanın içerisinde mini bar, özel gardırop, çalışma masası, yatak, değerli eşyalar için kişisel kasa ve TV bulunuyor.

Bunun dışında spor salonu, plates odası, oyun odası, sinema salonu, yemekhane ve çamaşırhane gibi sosyal donatıların da olduğu Republika'daki tek kişilik bir odada konaklamanın fiyatı, taksitli ödemelerde aylık 5 bin 347 liraya kadar çıkıyor.

Bu rakam 30 güne bölündüğünde, burada konaklamanın günlük bedeli 178,2 liraya denk geliyor. Yurtların 10 aylık sözleşme yaptığı baz alınırsa, bir yıllık yurt bedeli üniversite fiyatlarıyla başa baş olarak 53 bin 470 lirayı buluyor.

'Yeni yurt yatırımlarının başlaması bekleniyor'

EVA Gayrimenkul Değerleme Genel Müdürü Cansel Turgut Yazıcı, yaptığı açıklamada, 2016 temmuz ayı itibariyle İstanbul'da 11'i devlet, 44'ü özel üniversite olmak üzere toplam 55 üniversite bulunduğunu, bu veriye göre Türkiye'de bulunan 178 üniversitenin yüzde 31'inin İstanbul'da yer aldığını söyledi.

Yazıcı, açılan her yeni üniversiteden sonra öğrencilerin barınma ihtiyaçlarını karşılayabilecekleri yerlere olan gereksinimi nedeniyle, yerli ve yabancı firmaların özel yurtlara olan ilgisinin arttığını dile getirdi.

Var olan özel üniversitelerin büyümeye giderek yeni kampüsler açması ve yeni üniversitelerin açılmasıyla beraber yeni yurt yatırımlarının da başlamasının beklendiğini vurgulayan Yazıcı, sözlerine şöyle devam etti:

"Öğrenci sayısının artmasıyla yurt projelerindeki hizmetler de artış göstermeye başladı. Daha lüks yurt projelerine olan talebi gören yatırımcı firmalar, su, elektrik, internet ve temizlik ihtiyaçlarının karşılandığı; müzik odası, spor odası ve faaliyet odası gibi öğrencilerin hem fiziksel hem sosyal ihtiyaçlarına cevap verebilecek projeler üretmeye başladı."

Kaynak: Haber Kaynağı
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