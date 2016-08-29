ÖSYM'nin sınav takviminde yaptığı güncellemeye göre, 22 Ekim'de yapılacağı duyurulan Kamu Personel Seçme Sınavının (2016-KPSS Ortaöğretim/Önlisans (Önlisans Düzeyi) 16 Ekim'de, 23 Ekim 2016'da yapılacağı duyurulan 2016-KPSS Ortaögretim/Önlisans (Ortaöğretim Düzeyi), 20 Kasım 2016 tarihinde gerçekleştirilecek.

ÖSYM internet sayfasında, 2016 Yılı Sınav Takvimi'nde yapılan güncellemelere yer verildi. Buna göre, 22 Ekim'de yapılacağı duyurulan 2016-KPSS Ortaögretim/Önlisans (Ön Lisans Düzeyi), 16 Ekim'de, 23 Ekim'de yapılacağı duyurulan 2016-KPSS Ortaögretim/Önlisans (Ortaöğretim Düzeyi), 20 Kasım'da gerçekleştirilecek.

Öte yandan, 6 Kasım'da yapılacağı duyurulan 2016-KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi (DHBT) Testi'nin 4 Aralık 2016'da, 20 Kasım 2016'da yapılacağı duyurulan Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavının (2016-ALES Sonbahar Dönemi) ise 18 Aralık 2016'da yapılması kararlaştırıldı.

Ayrıca, 17 Aralık 2016'da düzenlenecek e-YDS 2016/12 Sınavı 24 Aralık 2016'da, 18 Aralık 2016'da yapılacağı duyurulan Tıpta Yan Dal Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2016-YDUS) 17 Aralık 2016'da yapılacak.