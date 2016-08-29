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NNYÜ, ek yerleştirme ile 41 öğrenci alacak

Nuh Naci Yazgan Üniversitesi ek yerleştirme ile 41 öğrenci alacağını ve başvuruların 30 Ağustos'ta sona erdiğini duyurdu
NNYÜ, ek yerleştirme ile 41 öğrenci alacak
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Nuh Naci Yazgan Üniversitesi (NNYÜ), ek yerleştirme ile 41 öğrenci kabul edecek. 

YÖK tarafından açıklanan ve 26 Ağustos Cuma günü başlayan 2016- ÖSYM Ek Yerleştirme tercih başvurularını adaylar, www.osym.gov.tr internet adresi üzerinden bireysel olarak kendileri yapması gerekiyor. Ek yerleştirmeler için tercihler 30 Ağustos Salı günü sona erecek. Ek yerleştirme sonucu bir yüksek öğrenim programına yerleşen adayların kayıt işlemleri ise 6-9 Eylül 2016 tarihleri arasında yapılacak. 

NNYÜ Rektörü Prof. Dr. Kerim Güney, üniversitenin Psikoloji, İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı, İktisat, İşletme, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi, Elektrik-Elektronik Mühendisliği, İnşaat Mühendisliği, Endüstri Mühendisliği, Hemşirelik ve Sağlık Hizmetleri, Beslenme ve Diyetetik ile Fizyoterapi ve Rehabilitasyon bölümlerine toplam 41 öğrenci alınacağını ve bu öğrencilerden 34’ünün değişik oranlarda burslu olacağını ifade etti. Rektör Prof. Dr. Kerim Güney, üniversitenin ek yerleştirme kontenjanları ve bursları ile ilgili detaylı bilgilerin üniversitenin web sayfasında (http://www.nny.edu.tr) olduğunu kaydetti. 

 

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