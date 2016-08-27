27 Ağustos 2016 Cumartesi
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İstanbul'da bugün de yağış var

Kentte son iki gündür aralıklarla yüzünü gösteren sağanak yağış bugün de yerel ve kısa süreli etkili olacak. İstanbul 29, Ankara 30, İzmir 33 ve Diyarbakır 40 derece...
İstanbul'da bugün de yağış var
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İstanbul ve Ankara'da bugün kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak yağış bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan son değerlendirmelere göre, Marmara’nın doğusu, İç Ege, İç Anadolu’nun kuzeybatısı, Batı Karadeniz, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Çorum, Amasya, Artvin, Kars ve Ardahan çevreleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek.

Hava sıcaklığı batı bölgelerde mevsim normalleri civarında, doğu kesimlerde mevsim normallerinin 2 ile 4 derece üzerinde seyredecek.

Bazı illerde hava durumu

Ankara: Parçalı yer yer çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. (30)

İstanbul: Parçalı yer yer çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. (29)

İzmir: Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu.(33)

Adana: Az bulutlu ve açık, öğleden sonra parçalı bulutlu. (34)

Antalya: Az bulutlu ve açık, öğleden sonra parçalı bulutlu. (30)

Samsun: Parçalı yer yer çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.(27)

Erzurum: Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu. (31)

Diyarbakır: Az bulutlu ve açık.(40)

Kaynak: Haber Kaynağı
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