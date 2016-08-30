Çok bulutlu bir gün geçiren İstanbul'un bazı semtlerinde bulutların renklerinin siyaha yaklaştığı görülüyor. Bu semtlerde zaman zaman yağmur geçişleri de gözleniyor. Fatih'te öğlen saatlerinde kısa süreli ama şiddetli yağış gerçekleşti. Kısa süreli yağmur geçişlerinin diğer semtlerde de görülebileceği belirtiliyor.

Bazı illerde hava durumu

Ankara: Parçalı yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. (29)

İstanbul: Parçalı yer yer çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. (29)

İzmir: Parçalı ve az bulutlu. (30)

Adana: Az bulutlu ve açık. (35)

Antalya: Az bulutlu ve açık. (30)

Samsun: Parçalı yer yer çok bulutlu.(28)

Erzurum: Parçalı ve az bulutlu.(30)

Diyarbakır: Az bulutlu ve açık. (40)