Bugün yurdun çeşitli bölgelerinde parçalı bulutlu bir hava hakim. İstanbul ve Ankara'da aralıklarla etkili olan sağanak yağış bugün de devam edecek.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan son değerlendirmelere göre, Marmara’nın doğusu, Kuzey Ege'nin iç kesimleri, İç Anadolu'nun kuzeybatısı, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Karadeniz kıyıları ve Ordu çevreleri ile Kırklareli'nin kıyı kesimleri, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek.

Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Batı bölgelerde mevsim normalleri civarında, doğu bölgelerde mevsim normallerinin 2 ila 4 derece üzerinde seyredecek.

Rüzgarın ise genellikle kuzey ve kuzeydoğu, Akdeniz kıyıları ile doğu kesimlerde güney ve güneybatı yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette, Kıyı Ege, Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu'nun doğusunda kuvvetlice (30-50 km/sa) esmesi bekleniyor.

Bazı illerde hava durumu

Ankara: Parçalı yer yer çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. (30)

İstanbul: Parçalı yer yer çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. (30)

İzmir: Parçalı ve az bulutlu. (29)

Adana: Parçalı ve az bulutlu. (35)

Antalya: Az bulutlu ve açık. (30)

Samsun: Parçalı yer yer çok bulutlu. (29)

Erzurum: Parçalı ve az bulutlu. (31)

Diyarbakır: Az bulutlu ve açık. (40)