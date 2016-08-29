Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının Fetullahçı Terör Örgütüne (FETÖ) yönelik soruşturması kapsamında gözaltına alınan Danıştay çalışanlarından 21'i tutuklandı.
Ankara Emniyet Müdürlüğü ekiplerince cep telefonlarında örgüt mensuplarının haberleşmede kullandığı bir program tespit edilerek gözaltına alınan Danıştay'da görevli 65 kişi, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye getirildi.
Soruşturmayı yürüten cumhuriyet savcılarına ifade veren şüphelilerden 21'i tutuklama talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Diğer şüpheliler için de mahkemeden adli kontrol talep edildi.
Sulh ceza hakimliğince tutuklanan 21 şüpheli Sincan cezaevine gönderildi.