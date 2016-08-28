28 Ağustos 2016 Pazar
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Adıyaman'da feci kaza: 7 ölü

Adıyaman'da otobüs ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu meydana gelen kazada 7 kişi hayatını kaybetti
Adıyaman'da feci kaza: 7 ölü
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Adıyaman'ın Gölbaşı İlçesi Karaburun Köyü çıkışında otobüs ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu meydana gelen kazada ilk belirlemelere göre 7 kişi hayatını kaybetti. Kaza sonrası bölgeye çok sayıda ambulans sevk edildi.
Kaza, dün gece geç saatlerde Gölbaşı- Kahramanmaraş karayolunun 5'inci kilometresinde meydana geldi.

 

Bingöl'den Adana'ya yolcu taşıyan 12 AF 712 plakalı otobüs ile karşı yönden gelen 01 AAY 03 plakalı hafif ticari araç Karaburun Köyü yakınlarında çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle sürüklenen hafif ticari araç devrildi. Kazada 7 kişi yaşamını yitirirken, 10 kişi de yaralandı. Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve kurtarma kurtarma görevlisi sevk edildi.

Can pazarı 

Kaza nedeniyle kapanan yolda can pazarı yaşandı. Cesetler, görevliler tarafından tabutlara konularak morga götürüldü. Yaralılar da sağlık görevlilerince ambulanslarla Gölbaşı Devlet Hastanesi'ne taşındı. Acil serviste ilk müdahaleleri yapılan yaralılardan 5'i, hayati tehlikeleri bulunduğu gerekçesiyle Adıyaman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi. Kaza nedeniyle ulaşıma kapanan karayolu, kullanılamaz hale gelen araçların çekilmesiyle yeniden açıldı. Kazayla ilgili başlatılan geniş çaplı soruşturma sürdürülüyor.

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