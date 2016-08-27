Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı Anayasal Düzene Karşı İşlenen Suçlar Bürosunca yürütülen soruşturma doğrultusunda eski AK Parti İl Başkanı Ömer Dengiz, Kayseri Ticaret Odası Başkanı Mahmut Hiçyılmaz, Kayseri Sanayi Odası (KAYSO) Meclis Başkanı Nureddin Okandan ile kentte tanınmış birçok iş adamının da bulunduğu 97 zanlıdan dün adliyeye sevk edilen 45'i daha mahkemeye çıkarıldı.

Tutuklanmaları talebiyle mahkemeye çıkarılan zanlılardan Ömer Dengiz, Nureddin Okandan, Abdullah Eraslan, Sevim Yücel, Abdurrahman Haskaraman, Seyit Sevgin, Ahmet Köseoğlu, Suat Somyürek, Ahmet Mercan, Veyis Niyazioğlu, Süleyman Gürkok, Bülent Ünsal, Şaban Hasçalık, Cüneyt Gazezoğlu, Ekrem Horozoğlu, Ersin Kıranartlıoğlu, Fatih Somyürek, Hamit Kıranartlı, Hüsamettin Keçeci, Hüseyin Akbulut, Hüseyin Cindoruk, İkbal Bayatgil, İsmail Rüşdü Talhaoğlu, İsmail Saffet Baktır, Mehmet Arı, Mehmet Kıranartlı, Memiş Alemdar, Metin Filiz, Mustafa Enes Haskaraman, Mustafa Kilci, Mustafa Özkarakaya, Mustafa Özkeçeci, Mustafa Özlütürk, Mustafa Salın, Orhan Topçuhasanoğlu ve Osman Köseoğlu tutuklandı. Diğer 9 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Adliyeye dün getirilen ve aralarında Kayseri Ticaret Odası Başkanı Hiçyılmaz'ın da bulunduğu 20 kişi ise akşam saatlerinde adli kontrol şartıyla salıverilmişti.

Soruşturma kapsamında 10 Ağustos'ta gerçekleştirilen operasyonda, AK Parti'den 30 Mart 2014'te istifa eden eski milletvekili Ahmet Öksüzkaya, 17 Haziran 2014'te görevinden ayrılan eski AK Parti İl Başkanı Ömer Dengiz ile Kayseri Ticaret Odası Başkanı Mahmut Hiçyılmaz ve KAYSO Meclis Başkanı Nureddin Okandan'ın da aralarında bulunduğu çeşitli meslek gruplarından 120 iş adamı hakkında gözaltı kararı çıkartılmıştı. Zanlılardan 8'inin yurt dışında olduğu belirlenmiş, 97'si gözaltına alınmıştı. Ekipler tarafından gözaltına alınan 97 şüpheliden 32'si daha önce savcılıkça serbest bırakılmıştı.

Haklarında gözaltı kararı bulunan firari şüphelilerin yakalanması için çalışmalar sürüyor.