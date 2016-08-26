Terör örgütü PKK dün CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun konvoyuna düzenlenen ve 1 askerin şehit olduğu saldırı ile bugün Cizre'de düzenlenen intihar saldırısını üstlendi.

Reuters'ın haberine göre, terör örgütü, Artvin'deki saldırıda hedefin CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu değil konvoydaki askeri araç olduğunu belirtti.

Öte yandan Artvin’in Şavşat İlçesi’nde CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun konvoyuna PKK’lı teröristler tarafından düzenlenen ve er Fatih Çaybaşı’nın şehit olduğu silahlı saldırı olayının tanığı köylüler yaşananları anlattı. Yanıklı Köyü sakinlerinden Faruk Köse, olay sırasında önce 5 el silah sesi duyduklarını, ardından da üzerlerine doğru hızla gelen askeri aracı gördüklerini belirterek, "Askeri araç yol kenarında park halindeki araçlara çarparak devrildi. Aracın altında kalan askeri çıkardık ve ambulansa taşıdık" dedi. Bölgede bir süre önce köylülerden teröristleri görenler olduğunu anlatan Köse, "Teröristlerin görüldüğü duyumları vardı. Bazı köylerde görenler olmuş. Ama bulunamadılar. Artvin’de böyle bir olay ilk kez oldu. Umarız bir daha olmaz" diye konuştu. Selahattin Köse’de, "Silah seslerini duyduk. Sonra askeri araç devrildi. Köyümüzün kırsalında görüldükleri yönünde duyumlar vardı. Jandarma aradı ama bulamadı. Dün de bu olay yaşandı" derken, yöre sakinlerinden Turgut Atasoy ise, "PKK’lı teröristlerin bu bölgede barınma şansı yok. Halk askerden yanadır. Burada zemin bulamayacaklar" ifadelerini kullandı.