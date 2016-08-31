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Atilla Taş gözaltına alındı

FETÖ'nün medya yapılanması soruşturmasında Atilla Taş gözaltına alındı
Atilla Taş gözaltına alındı
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FETÖ'nün medya yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında hakkında gözaltı kararı verilen Atilla Taş, Gemlik'te yakalandı. Soruşturma kapsamında 35 kişi hakkında gözaltı kararı çıkartılmıştı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) medya yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında hakkında gözaltı kararı verilen Atilla Taş, Bursa'nın Gemlik ilçesinde yakalandı.

Başsavcılık tarafından FETÖ'nün medya yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturmada, yeni deliller doğrultusunda 35 gazeteci ve akademisyen hakkında gözaltı kararı alınmasının ardından çalışmalarını sürdüren İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Atilla Taş'ı Gemlik'te gözaltına aldı.

Taş'ın, Gayrettepe'deki Asayiş Şube Müdürlüğü yerleşkesine getirileceği öğrenildi.

Gözaltında bulunan Nurullah Öztürk, Rasih Yılmaz, Murat Aksoy, Abdullah Alparslan Akkuş, Dinçer Gökçe, İskender Yunus Tiryaki, Levent Arap, Ömer Şahin ve Ayhan Şimşek'in emniyetteki işlemleri ise sürüyor.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcıvekili İsmail Uçar ile Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu savcılarından Murat Çağlak tarafından FETÖ'nün medya yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, yeni deliller doğrultusunda 35 gazeteci ve akademisyen hakkında gözaltı kararı alınmıştı.

Hakkında gözaltı kararı verilen isimler

Savcılığın talimatıyla çalışma başlatan İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul, Ankara ve İzmit'te düzenledikleri operasyonlarda, Nurullah Öztürk, Rasih Yılmaz, Murat Aksoy, Abdullah Alparslan Akkuş, Dinçer Gökçe, İskender Yunus Tiryaki, Levent Arap, Ömer Şahin ve Ayhan Şimşek'i gözaltına almıştı.

Hakkında gözaltı kararı verilen ancak adreslerinde bulunamayan ve bir kısmının yurt dışına çıktığı tespit edilen, aralarında gazeteci ile akademisyenlerin olduğu 25 şüphelinin isimleri şöyle:

"Ergun Babahan, Eyüp Can Sağlık, Mehmet Yavuz Baydar, Erhan Başyurt, Abdülkerim Balcı, Asım Yıldırım, Gökçe Fırat Çulhaoğlu, Önder Deligöz, Ali Selçuk Gültaşlı, Şemseddin Efe, Turhan Bozkurt, Yonca Kaya Şahin, Ali Yurttagül, Ayşe Özkalay, Can Bahadır Yüce, Celil Sağır, Faruk Arslan, Hasan Cücük, İbrahim Öztürk, Kemal Gülen, Mahmut Akpınar, Mutlu Çölgeçen ile Prof. Dr. Osman Özsoy, İhsan Yılmaz ve Savaş Genç."

Soruşturma kapsamında haklarında gözaltı kararı verilen şüphelilerin, FETÖ ile bağlantılı oldukları ve çalıştıkları basın yayın organları ile sosyal medya hesapları üzerinden terör örgütü FETÖ lehine propaganda yaptıkları öne sürülüyor.

Kaynak: Haber Kaynağı
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