Vazgeçmeyi ve vazgeçmemeyi öğreten küçük bir kitap: Dip

Polisin, cinayet dışında belediyedeki bazı rüşvet iddialarını da soruşturduğu ve bazı gözaltıların bu kapsamda yapıldığı belirtildi.

Şişli Belediye Başkan Yardımcısı Cemil Candaş'ın silahlı saldırıda öldürülmesi olayıyla ilgili gözaltına alınan biri kadın 7 kişi adliyeye sevk edildi.



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