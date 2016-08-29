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Candaş cinayetinde şüpheliler adliyeye sevk edildi

Olayla ilgili gözaltında alınan 7 kişi adliyeye sevk edildi
Candaş cinayetinde şüpheliler adliyeye sevk edildi
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Şişli Belediye Başkan Yardımcısı Cemil Candaş'ın silahlı saldırıda öldürülmesi olayıyla ilgili gözaltına alınan biri kadın 7 kişi adliyeye sevk edildi.

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince, Candaş'ın ölümüne ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında, 7 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Zanlılar, M.Y. (43), C.Y. (22), H.A. (35), E.G. (40), Y.Y. (39), M.Ş. (47) ve B.Y. (31) adliyeye sevk edildi.

Polisin, cinayet dışında belediyedeki bazı rüşvet iddialarını da soruşturduğu ve bazı gözaltıların bu kapsamda yapıldığı belirtildi. 

Soruşturma kapsamında, aralarında müteahhit, mimar, inşaat firması sahipleri, eski belediye başkan danışmanın da bulunduğu 17 şüpheli gözaltına alınmış, bilgisine başvurulan 10 kişi ifadelerinin alınmasının ardından serbest bırakılmıştı.

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