28 Ağustos 2016 Pazar
Dünya E-GazeteOnline Abone Olun
'Her şeye rağmen yeni bir hikâye oluşturabiliriz''Her şeye rağmen yeni bir hikâye oluşturabiliriz'
  • Altın
    125,491    0.60%
  • Euro
    3,3074    -0.12%
  • Dolar
    2,9440    0.25%
  • BIST
    77.120    0.43%

Edirne'de iki PKK'lı tutuklandı

Edirne' de Kapıkule Sınır Kapısı’ndan Türkiye’ye giriş yapmak isteyen Deniz Akgündoğdu ile Bulgaristan’dan tarafından iade edilen PKK üyesi Ulaş Kısa, sevk edildikleri mahkeme tarafından tutuklandı.
Edirne'de iki PKK'lı tutuklandı
» »

Türkiye’ye giriş yapmak için önceki gün yolcu otobüsüyle Kapıkule Sınır Kapısı’na gelen Deniz Akgündoğdu, yapılan işlemleri sırasında hakkında ‘Yakalama kararı’ olduğu belirlendi. Akgündoğdu’nun PKK terör örgütüne üye olduğu gerekçesiyle arandığı tespit edilirken, gümrük sahasında gözaltına alındı. Edirne Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince ifadesi alınan PKK üyesi Akgündoğdu’nun Hollanda da yaşadığı ve Belçika vatandaşı olduğu belirlendi. Yurt dışında PKK örgütü adına faaliyetlerde bulunduğu öne sürülen Deniz Akgündoğdu, ifadesinin ardından çıkarıldığı adliyede ‘PKK terör örgütüne üye olmak’ suçundan tutuklandı.

Bulgaristan iade etti

Öte yandan Almanya’da bulunduğu dönemde PKK terör örgütüne katıldığı ve 9 yıl Kuzey Irak’ta kaldığı belirlenen Ulaş Kısa, kaçak olarak gittiği Bulgaristan’dan 3 aylık hapis cezası ardından dün Türkiye’ye iade edildi. Kapıkule Sınır Kapısı’ndan teslim alınan Kısa, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine konuldu. Soruşturmalar sürüyor.

Kaynak: Haber Kaynağı
Etiketler:
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
  • Serbest kalan işadamlarına yakalama kararı27 Ağustos 2016 Cumartesi 19:34
  • PKK'nın sözde 'bölge sorumlusu' yakalandı27 Ağustos 2016 Cumartesi 19:04
  • Şemdinli'de çatışma: 4 asker yaralı27 Ağustos 2016 Cumartesi 15:22
  • Lice'de 700 kilo patlayıcı imha edildi27 Ağustos 2016 Cumartesi 12:50
  • Şırnak İl Jandarma Komutanı gözaltına alındı27 Ağustos 2016 Cumartesi 10:20
  • Davutoğlu'nun eski özel kalem müdürü tutuklandı27 Ağustos 2016 Cumartesi 09:13
  • Ünlü işadamı tutuklandı27 Ağustos 2016 Cumartesi 08:47
  • AK Parti eski il başkanı tutuklandı27 Ağustos 2016 Cumartesi 07:50
  • YDG-H'nin Ege sorumlusu tutuklandı26 Ağustos 2016 Cuma 22:28
  • Eski Cumhuriyet Savcısı Avcı tutuklandı26 Ağustos 2016 Cuma 20:17

    • ÇOK OKUNANLAR

    SON DAKİKA HABERLER

    FOTO GALERİ

    12345678
    ÖZEL DOSYALAR

    VİDEO GALERİ

    12345678

    ÜYE İŞLEMLERİ

    Copyright 2012 DÜNYA OnlineBurada yer alan yazılı ve görsel içerik, izinsiz olarak,
    kısmen ya da tamamen kopyalanamaz başka yerde kullanılamaz.
    Haber Portalı Yazılımı ve Teknik Destek: CM Bilişim
    BIST Çekince İbaresi BIST isim ve logosu "koruma marka belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri FOREKS tarafından sağlanmaktadır. Sayfamızdaki finansal veriler en az 15 dakika gecikmelidir.