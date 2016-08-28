Türkiye’ye giriş yapmak için önceki gün yolcu otobüsüyle Kapıkule Sınır Kapısı’na gelen Deniz Akgündoğdu, yapılan işlemleri sırasında hakkında ‘Yakalama kararı’ olduğu belirlendi. Akgündoğdu’nun PKK terör örgütüne üye olduğu gerekçesiyle arandığı tespit edilirken, gümrük sahasında gözaltına alındı. Edirne Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince ifadesi alınan PKK üyesi Akgündoğdu’nun Hollanda da yaşadığı ve Belçika vatandaşı olduğu belirlendi. Yurt dışında PKK örgütü adına faaliyetlerde bulunduğu öne sürülen Deniz Akgündoğdu, ifadesinin ardından çıkarıldığı adliyede ‘PKK terör örgütüne üye olmak’ suçundan tutuklandı.

Bulgaristan iade etti

Öte yandan Almanya’da bulunduğu dönemde PKK terör örgütüne katıldığı ve 9 yıl Kuzey Irak’ta kaldığı belirlenen Ulaş Kısa, kaçak olarak gittiği Bulgaristan’dan 3 aylık hapis cezası ardından dün Türkiye’ye iade edildi. Kapıkule Sınır Kapısı’ndan teslim alınan Kısa, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine konuldu. Soruşturmalar sürüyor.