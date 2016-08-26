Vazgeçmeyi ve vazgeçmemeyi öğreten küçük bir kitap: Dip

Savcılık sorgusunun ardından nöbetçiye mahkemeye çıkarılan Avcı ve Turgay A, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İzmir'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan eski cumhuriyet savcısı ve avukat Gültekin Avcı ile bir iş adamı tutuklandı.

Eski cumhuriyet savcısı ve avukat Avcı ile bir iş adamı FETÖ'ye yönelik soruşturma kapsamında tutuklandı.



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