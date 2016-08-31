31 Ağustos 2016 Çarşamba
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FETO operasyonunda iş adamlarına gözaltı

Çankırı, terör örgütü FETÖ operasyonları kapsamında 15 iş adamı gözaltına alındı.
FETO operasyonunda iş adamlarına gözaltı
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Çankırı, terör örgütü FETÖ operasyonları kapsamında aralarında Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Başkanı Hayrettin Çelikten ile Çankırı Borsa Başkanı Oğuz Ak’ın da aralarında bulunduğu bazı iş adamları gözaltına alındı.

Bu sabah düzenlenen operasyonda aralarında Çankırı Ticaret Odası Başkanı Hayrettin Çelikten ile Borsa Başkanı Oğuz Ak’ın da bulunduğu 15 işadamı gözaltına alındı. Gözaltı uygulaması, yapılacak olan iş adamı sayısının artabileceği ve sayının 30 civarında olacağı kaydedildi. Çankırı’da bürokrasi ve üniversite camiasında bir süreden bu yana yapılan FETÖ operasyonlarının ilk kez iş adamlarına yönelik gerçekleştirildiği belirtildi.

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