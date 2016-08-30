İstanbul Cumhuriyet Başsavcıvekili İsmail Uçar ile Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu savcılarından Murat Çağlak tarafından FETÖ'nün medya yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, yeni deliller doğrultusunda 35 kişi hakkında gözaltı kararı alındı.

İstanbul, Ankara ve İzmit'te düzenlenen operasyonda, Nurullah Öztürk, Rasih Yılmaz, Murat Aksoy, Abdullah Alparslan Akkuş, Dinçer Gökçe, İskender Yunus Tiryaki, Levent Arap, Ömer Şahin ve Ayhan Şimşek gözaltına alındı. Şüphelilerden 18'inin yurt dışına çıktığı tespit edilirken, 8 kişiyi ise arama çalışmaları sürüyor.

Hakkında gözaltı kararı verilen şüphelilerin, örgüt ile bağlatılı oldukları ve çalıştıkları basın yayın organları ile sosyal medya üzerinden FETÖ terör örgütü lehine propaganda yaptıkları öne sürülüyor.