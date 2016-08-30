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İstanbul eski Emniyet Müdürü gözaltında

Darbe girişimi sonrası FETÖ'ye yönelik başlatılan operasyonda aralarında eski İstanbul Emniyet Müdürü Hüseyin Çapkın'ın da bulunduğu 4 kişi gözaltına alındı
İstanbul eski Emniyet Müdürü gözaltında
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca Fethullahçı Terör Örgütü'nün mülkiyedeki yapılanmasına ilişkin yürütülen soruşturma genişletildi ve soruşturma kapsamında önemli isimlere gözaltı işlemi uygulandı. İstanbul eski Emniyet Müdürü Hüseyin Çapkın soruşturma çerçevesinde Çeşme'de şüpheli olarak gözaltına alındı. Çapkın, İstanbul'a getirilmek üzere yola çıkarıldı.

Eski Vali Mutlu, Hüseyin Çapkın'ı işaret etti

Tutuklanan İstanbul eski Valisi Hüseyin Avni Mutlu, 7 Şubat 2012 tarihinde MİT Müsteşarı Hakan Fidan'a kumpas kurulması ve bu olay ardından bazı müdürlerin görev yerlerinin değiştirilmesi olayı ile ilgili verdiği ifadesinde bir soru üzerine, "Ben emniyet müdürünün yakın çalışma arkadaşlarını onun gibi bilemem. Sorunun muhatabı İstanbul Emniyet Müdürü Hüseyin Çapkın'dır. Ben İstihbaratın başındaki emniyet müdür yardımcısını görevden aldım. Bunun altındaki yer değişikliğinin mahiyeti neden bu tür değişiklikler yapıldığının izahı il emniyet müdürü tarafından açıklanabilir" demişti.

Çapkın'ın gözaltına alındığı soruşturma kapsamında daha önce eski İstanbul Valisi Hüseyin Avni Mutlu, Vali yardımcısı Haluk Nadir, Bağcılar Kaymakamı Erdal Çakır, Sancaktepe Kaymakamı Feyzullah Özcan, Kadıköy Kaymakamı Bilal Kurubal, Yusuf Yavaşcan, Abdülkadir Demir, Fatih Şahin, Necmettin Kallan, Nurullah Çakır, Ahmet Aydın, gözaltına alınmıştı. Savcılıkça "silahlı terör örgütü üyeliği" suçundan sevk edildikleri şüphelilerin tamamı, Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklanarak cezaevine gönderilmişlerdi.

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