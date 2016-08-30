Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimi sırasında İstanbul'daki tüm koordinasyonu sağladıkları belirtilen kurmay albaylar Nebi Gazneli ve Müslüm Kaya, tutuklanmaları istemiyle nöbetçi hakimliğe sevk edildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu savcılarından Can Tuncay tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Konya'da gözaltına alındıktan sonra İstanbul'a getirilen Gazneli ve Kaya, emniyetteki işlemlerinin ardından Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne getirildi.

Savcılık işlemlerinin ardından şüpheliler, "Cebir ve şiddet kullanarak Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevlerini yapmasını kısmen veya tamamen engellemeye teşebbüs etme" suçundan tutuklanmaları istemiyle İstanbul sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

Şüphelilerin ifadelerinde "darbe teşebbüsü" suçunu ikrar ettikleri öğrenildi.

İstanbul'da darbeci askerlerin koordinasyonunu Watsapp grubu üzerinden yazışmalarla yürüttükleri belirtilen şüphelilerin ifadelerinde, FETÖ mensubu olmadıklarını savunarak, vatan ve ülke için darbeye destek verdiklerini iddia ettikleri aktarıldı.

Süreç

FETÖ'nün darbe girişiminin ardından firari olarak aranan Gazneli ve Kaya, Konya'nın merkez Selçuklu ilçesi Yazır Mahallesi'nde kiraladıkları evde yakalanmıştı. Şüpheliler, polis eşliğinde uçakla İstanbul'a gönderilmişti.