30 Ağustos 2016 Salı
Dünya E-GazeteOnline Abone Olun
30 Ağustos Zafer Bayramı Kutlu Olsun!30 Ağustos Zafer Bayramı Kutlu Olsun!
  • Altın
    125,579    0.02%
  • Euro
    3,3031    0.05%
  • Dolar
    2,9628    0.29%
  • BIST
    76.119    -1.30%

Kurmay albaylar Gazneli ve Kaya'ya tutuklama istemi

İstanbul'da darbeci askerlerin koordinasyonunu sağladıkları belirtilen kurmay albaylar Nebi Gazneli ve Müslüm Kaya, tutuklanmaları istemiyle nöbetçi hakimliğe sevk edildi.
Kurmay albaylar Gazneli ve Kaya'ya tutuklama istemi
» »

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimi sırasında İstanbul'daki tüm koordinasyonu sağladıkları belirtilen kurmay albaylar Nebi Gazneli ve Müslüm Kaya, tutuklanmaları istemiyle nöbetçi hakimliğe sevk edildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu savcılarından Can Tuncay tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Konya'da gözaltına alındıktan sonra İstanbul'a getirilen Gazneli ve Kaya, emniyetteki işlemlerinin ardından Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne getirildi.

Savcılık işlemlerinin ardından şüpheliler, "Cebir ve şiddet kullanarak Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevlerini yapmasını kısmen veya tamamen engellemeye teşebbüs etme" suçundan tutuklanmaları istemiyle İstanbul sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

Şüphelilerin ifadelerinde "darbe teşebbüsü" suçunu ikrar ettikleri öğrenildi.

İstanbul'da darbeci askerlerin koordinasyonunu Watsapp grubu üzerinden yazışmalarla yürüttükleri belirtilen şüphelilerin ifadelerinde, FETÖ mensubu olmadıklarını savunarak, vatan ve ülke için darbeye destek verdiklerini iddia ettikleri aktarıldı.

Süreç

FETÖ'nün darbe girişiminin ardından firari olarak aranan Gazneli ve Kaya, Konya'nın merkez Selçuklu ilçesi Yazır Mahallesi'nde kiraladıkları evde yakalanmıştı. Şüpheliler, polis eşliğinde uçakla İstanbul'a gönderilmişti.

Kaynak: Haber Kaynağı
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
  • Yargıtay'dan 'Beştepe'de tören' açıklaması29 Ağustos 2016 Pazartesi 16:27
  • Candaş cinayetinde şüpheliler adliyeye sevk edildi29 Ağustos 2016 Pazartesi 15:24
  • Konya'da 10 bin uyuşturucu hap ele geçirildi29 Ağustos 2016 Pazartesi 15:18
  • Nusaybin'de 100 bin kök Hint keneviri ele geçirildi29 Ağustos 2016 Pazartesi 12:08
  • Uşak'ta 12 polise gözaltı29 Ağustos 2016 Pazartesi 10:00
  • Sivas'ta 5 polis tutuklandı29 Ağustos 2016 Pazartesi 09:32
  • 21 Danıştay çalışanı tutuklandı29 Ağustos 2016 Pazartesi 07:20
  • Saldırıda kullanılacağı ihbar edilen minibüs ele geçirildi28 Ağustos 2016 Pazar 16:20
  • Hakkari'de bombalı saldırı: 1 şehit, 3 yaralı28 Ağustos 2016 Pazar 15:42
  • Edirne'de iki PKK'lı tutuklandı28 Ağustos 2016 Pazar 13:30

    • ÇOK OKUNANLAR

    SON DAKİKA HABERLER

    FOTO GALERİ

    12345678
    ÖZEL DOSYALAR

    VİDEO GALERİ

    12345678

    ÜYE İŞLEMLERİ

    Copyright 2012 DÜNYA OnlineBurada yer alan yazılı ve görsel içerik, izinsiz olarak,
    kısmen ya da tamamen kopyalanamaz başka yerde kullanılamaz.
    Haber Portalı Yazılımı ve Teknik Destek: CM Bilişim
    BIST Çekince İbaresi BIST isim ve logosu "koruma marka belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri FOREKS tarafından sağlanmaktadır. Sayfamızdaki finansal veriler en az 15 dakika gecikmelidir.