27 Ağustos 2016 Cumartesi
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Lice'de 700 kilo patlayıcı imha edildi

Diyarbakır-Bingöl karayolu üzerinde menfeze tuzaklanan 700 kilo patlayıcının imha edildiği bildirildi
Lice'de 700 kilo patlayıcı imha edildi
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Diyarbakır Valiliği, Lice'nin dağlık ve ormanlık alanında faaliyet yürüten aralarında üst düzey örgüt yöneticilerinin de bulunduğu değerlendirilen bölücü terör örgütü mensuplarını etkisiz hale getirmek, barınak, sığınak, depo alanlarını tahrip etmek, işbirlikçileri yakalamak için 'Bayrak-18 Şehit Fatih Ender Yılmaz' operasyonu düzenlediğini açıkladı.

Açıklamada şöyle denildi:

"İcra edilen arazi arama ve taraması esnasında, operasyonda görevli güvenlik kuvvetlerine eylem yapmak amacıyla döşenmiş vaziyette, Diyarbakır-Bingöl karayolu Lice ilçesi Ergin Mahallesi mevkiinde, menfezin altına gizlenmiş vaziyette 700 kilogram amonyum nitrat ile güçlendirilmiş uzaktan komutalı 1 adet el yapımı patlayıcı bulundu. Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatı ile ele geçirilen EYP ve düzenekleri patlayıcı madde imha timi tarafından emniyetli bir şekilde patlatılarak imha edilmiş, patlama sonrası herhangi bir can ve mal kaybı yaşanmamış, karayolu geçici olarak ulaşıma kapatılmış ve akabinde karayolları ekipleri tarafından onarılarak ulaşıma tekrar açılmıştır."

Operasyon kapsamında Lice İlçesi'nin Kıralan Mahallesi yakınlarında şüpheli R.D.'ye ait inşaat halindeki evin bahçesindeki çakıl ve kum yığınları arasında tuzaklanmış halde 1 mutfak tüpü, 3 havan mermisi ile 10 kilo çivi ile güçlendirilmiş 1 el yapımı patlayıcı ele geçirildi.

Kaynak: Haber Kaynağı
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