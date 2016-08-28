28 Ağustos 2016 Pazar
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Maltepe'de silahlı kavga: 1 ölü, 1 yaralı

İstanbul Maltepe'de çıkan silahlı kavgada bir kişi hayatını kaybetti. Bir kişi ise ağır yaralandı.
Maltepe'de silahlı kavga: 1 ölü, 1 yaralı
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Maltepe sahilinde gece 03.00 sıralarında meydana gelen olayda iskele girişinde oturan iki grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Kavgaya dönüşen tartışmada silahlar ateşlenirken, Ramazan Tosun ve Fahri Keklik isimli iki kişiye mermi isabet etti.

Botla denize açıldı

Yaralanan bir kişi iskele girişinde kanlar içinde yere yığıldı. Diğer yaralı ise sahile yönelip, bir bota binerek denize açıldı. Zanlılar olay yerinden kaçarak uzaklaşırken, bu esnada silah seslerini duyan vatandaşlar durumu polise bildirdi. Botla açılan yaralı bir müddet denizde kaldıktan sonra kıyıya çıkarıldı.

Yolda hayatını kaybetti

Ağır yaralanan Tosun ve Keklik için ambulans istendi. Sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Ramazan Tosun yolda hayatını kaybederken, ağır yaralanan Fahri Keklik ise kaldırıldığı Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde ameliyata alındı. Polis olayın meydana geldiği yeri şeritle kapattı. Olay yeri inceleme ekipleri çevrede delil ararken, yerde boş kovanlar ve bir şarjör bulundu. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

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