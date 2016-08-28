

Siirt'in Eruh ilçesinde PKK'lı teröristlerce yola yerleştirilen el yapımı patlayıcının geçici köy korucularını taşıyan minibüsün geçişi sırasında infilak ettirilmesi sonucu 5 geçici köy korucusu yaralandı.



Alınan bilgiye göre, Siirt-Şırnak karayolunun Sıçandere mevkisinde teröristlerce daha önce yola yerleştirilen el yapımı patlayıcı, görevden dönen geçici köy korucularını taşıyan minibüsünün geçişi sırasında infilak ettirildi.



Patlamada araçta bulunan 5 korucu yaralandı.



Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Eruh Devlet Hastanesine kaldırıldı.



Saldırıyı düzenleyen teröristlerin yakalanmasına çalışılıyor.



Patlama nedeniyle ilçenin su ihtiyacını karşılayan su şebekesinde de hasar meydana geldi. Ekipler, şebekenin onarımı için çalışma başlattı.



Hakkari'de bir üsteğmen ve bir er yaralı

Hakkari’nin Şemdinli İlçesi Derecik Beldesi’nde Irak sınırında operasyonda olan askerlere PKK’lı teröristler tarafından havan ve uzun namlulu silahlarla ateş açıldı. Çıkan çatışmada 1 üsteğmen ve 1 er yaralanırken, en az 4 PKK’lı terörist öldürüldü.

Hakkari’nin Şemdinli İlçesi’nin Irak’a sıfır noktada bulunan Samanlı ve Cedikhan bölgesinde operasyonda bulunan güvenlik güçlerine, bugün sabah saatlerinde Irak tarafındaki PKK’lı teröristlerce havan ve uzun namlulu silahlarla saldırı düzenlendi. İlk ateşte, 1 üsteğmen ile 1 er yaralanırken, güvenlik güçleri PKK’lı teröristlere anında karşılık verdi. Çıkan çatışmalarda en az 4 PKK’lı teröristin öldürüldüğü belirtildi. Bölgeye takviye birlikler sevkedilirken, çatışmalar sürüyor. Sınırda konuşlu birliklerden de saldırının yapıldığı bölgeye yoğun top atışı yapıldı.